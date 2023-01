Welche Equipe ist die sympathischste?

Von 2017 bis 2020 führte kein Weg am RV Münster-Sprakel vorbei.

Wenn es beim Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster um die Vergabe des Sympathiepreises geht, führt einfach kein Weg am RV Münster-Sprakel vorbei. Von 2017 bis 2020 ging der Sieg immer in Münsters nördlichsten Stadtteil, erst die Corona-Pause stoppte die Sprakeler.

Auch beim Comeback des Hallenturniers können die Zuschauer wieder entscheiden, welche Mannschaft den von dieser Zeitung gestellten Preis verdient hat. Wird Sprakel nun mal entthront oder gibt es den fünften Streich in Serie? Bis Samstag (12 Uhr) können die Stimmen im Internet sowie an unserem Stand in der Messehalle abgegeben werden.

