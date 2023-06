Luca Heerdt und  Raija Schmidt gewinnen den Sparda-Münster-City-Triathlon

12.36 Uhr: Inzwischen ist der erste Startschuss über die Volksdistanz erfolgt. Die ersten Frauen und Männer kommen schon aus dem Wasser.

12.27 Uhr: Raija Schmidt von den LSF Münster ist die Siegerin der olympischen Distanz:

12.20 Uhr: Münster wartet im Hafen auf die erste Frau über die olympische Distanz.

11.50 Uhr: Sieger über die olympische Distanz: Luca Heerdt in 1:44,32 Stunden.

Luca Heerdt mit Freundin Laura Schleuß von den Laufsportfreunden Münster. Sie startet über die Volksdistanz. Foto: André Fischer

11.40 Uhr: Urgestein Dieter Rosenbaum (r.) und Wolfgang Eirmbter moderieren das Event im und um den Hafen.

11.35 Uhr: Luca Heerdt ist vorne auf der olympischen Distanz. Er ist auf der letzten Laufrunde und steuert auf seinen zweiten Sieg nach 2019 zu.

11.25 Uhr: Die Oberliga absolviert im Rahmen des Triathlons ihren Wettkampf bei den Frauen und Männern. Genau wie die Landesliga Mitte NRW. Das Foto zeigt die Oberliga-Dreikämpfer auf dem Weg in die Wechselzone:

11.15 Uhr: Lokalmatador Luca Heerdt ist bereits über die olympische Distanz auf der Laufstrecke. Die Jungs sind unglaublich schnell unterwegs.

10.05 Uhr: Los geht's. Der Triathlon ist gestartet. 1500 Meter Schwimmen, olympische Distanz.

10 Uhr: Der erste Start verschiebt sich um fünf Minuten aus organisatorischen Gründen.

9.55 Uhr: Kurz vor dem ersten Schwimmstart, die Athletinnen und Athleten machen sich bereit.

Update. 9.45 Uhr: 22.3 Grad misst das Wasser im Hafen. Beste Bedingungen für den ersten Startschuss zur olympischen Distanz um 10 Uhr. Die 16. Auflage des Triathlons steht unmittelbar bevor.

Das Feld ist bestellt: Erstmals in der Geschichte des Sparda-Münster-City-Triathlons werden am Sonntag über 1500 Dreikämpferinnen und Dreikämpfer an den Start gehen. Das Gros der Anmeldungen verteilt sich auf die Volksdistanz und die olympische Strecke. Fast 70 Staffeln gehen ebenfalls ins Rennen.

Ergänzt wird das reguläre Starterfeld in diesem Jahr um 72 Anwärter auf die NRW-Feuerwehrmeisterschaft sowie um über 200 Sportlerinnen und Sportler aus der Ober- und Landesliga, die ihren Wettkampf in Münster austragen.

Die Algen im Hafenbecken sind beseitigt, die Temperatur des Wassers ist angenehm, es wird kein Neoprenanzug benötigt. Cheforganisator Holger Fritze und seine rührige Crew haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele Stunden ehrenamtlich zusammengehockt, um am Tag der 16. Auflage nichts dem Zufall zu überlassen.