Handball-Legende Brand gibt den Startschuss

Die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) ist Charity-Partner beim Münster-Marathon. Ex-Handballer Heiner Brand, Weltmeister als Spieler (1978) und Trainer (2007), engagiert sich für diese Organistation. Der Schnauzbart der Nation wird am 11. September den Startschuss geben.

Gibt am 11. September den Startschuss: Heiner Brand

Als Charity-Partner arbeiten Marathon-Boss Michael Brinkmann und Co. mit KiO (Kinderhilfe Organtransplantation e.V.) zusammen. KiO unterstützt Kinder mit kranken Organen und deren Familien vor und nach einer Transplantation in sozialen Notlagen. In Deutschland wird täglich ein Kind transplantiert und es stehen ständig etwa 850 Kinder auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ.

KiO finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Ins Leben gerufen worden ist das Projekt im Februar 2004 vom Verein „Sportler für Organspende“, in dem mehr als 100 Olympiasieger und Weltmeister seit langem Aufklärungsarbeit für die Organspende leisten. Prominente Persönlichkeiten wie Heike Henkel, Franz Beckenbauer oder Johannes B. Kerner sind Mitglieder. Auch Ex-Handballer Heiner Brand, Weltmeister als Spieler (1978) und Trainer (2007), engagiert sich. Der 70-Jährige weilte bei der Frühjahrspressekonferenz zum Marathon 2021 auf Einladung von Brinkmann in Münster – und kommt nun wieder. Der Schnauzbart der Nation wird am 11. September den Startschuss geben.

Wiedersehen mit Klaus Wolfermann

Brand trägt die Auszeichnung „Legende des Sports“ und ist Mitglied der „Hall of Fame des deutschen Sports“ und erhielt auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Bis Mitte 2016 war er Direktor des Deutschen Handballbundes. Auch ist er Kommentator und Experte der Handball-Champions League bei Sky.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Seit 15 Jahren organisieren Klaus Wolfermann, Olympiasieger im Speerwurf 1972, und seine Frau Friederike als Botschafter jährlich deutschlandweit rund 15 Sportveranstaltungen, bei denen ordentlich Geld in die KiO-Kassen kommt. „Mir ist bewusst, dass ich am Ende meines eigenen Lebens ein anderes retten kann. Deswegen bin ich Organspender“, sagt der Goldmedaillengewinner der denkwürdigen Spiele Anfang der 70er-Jahre.

Die beiden Größen des deutschen Sports werden sich am kommenden Sonntag in Münster wiedersehen.

