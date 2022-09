Rahmenprogramm mit über 300 Künstlerinnen und Künstler

Schon immer war und weiterhin ist das Rahmenprogramm mit seinen über 300 Künstlern ein eigenes Ereignis des Volksbank-Münster-Marathons. Zum Jubiläum greifen die Organisatoren zu einem „Best of“ aller Künstlerinnen und Künstler der letzten 20 Jahren.

An vielen Stellen auf der 42,195 Kilometer langen Strecke, am Start, an den unterschiedlichen Power-Points und im Ziel sollen die Künstlerinnen und Künstler nicht nur die Aktiven motivieren, sondern auch die Zuschauenden auf die richtige Betriebstemperatur bringen. Der Applaus der Gäste und deren Begeisterung treibt die Aktiven schließlich an, den harten Weg durchzustehen, den man nur im Wettkampf, aber nicht im Training bestreiten kann.

Drei Meter hohe Strauße im Zieleinlaufbereich

Auch den vielen Newcomern und Startern im Atruvia-Staffelmarathon sowie dem Charity- oder Gesundheitslauf soll über die ganze Distanz so gesehen eine Art „roter Teppich“ ausgelegt werden. Wirklich liegt dieses Stück nur im direkten Zieleinlaufbereich, dem Prinzipalmarkt – imaginär sind aber die Künstlerinnen und Künstler der „rote Teppich“ für alle Aktiven.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Zu den Highlights gehören sicherlich die mehr als drei Meter hohen Strauße im Zieleinlaufbereich, die in jedem Fall ein Kameramotiv sind. Aber auch Antie Pode beeindruckt auf der großen Zielbühne durch eine fabelhafte Kofferakrobatik. Die mehr als drei Meter hohen blauen Vögel gastieren am neuen Südamerika-Point, einer kleinen Meile an der Himmelreichallee/Ecke Annette-Allee, wo auch brasilianische Tänzerinnen und Tänzer und lateinamerikanische Klänge zu echter Lebensfreude einladen.

Björn de Vil zeigt seine größten Kuscheltiere

Insekten auf Stelzen gastieren am Schmitz-Cargobull-Point am Aegidiitor und bewegen sich durch die Menge, während erstmals die Band „Without a doubt“ auf der großen Bühne gastiert, moderiert durch Oliver Habring, der an diesem Punkt schon ein beliebter Dauerbrenner ist.

Fabelhafte Fabelwesen stolzieren auf den Straßen. Foto: PR

Zu einem ganz besonderen Höhepunkt wird in diesem Jahr der Wecker-Druckluft-Power Point am Franz Hitze Haus (Kardinal-van Galen Ring, Vesaliusweg, Niels Stensen Straße). Nicht nur, dass hier die Drachendame Lizzy mit ihrem Baby ihr Unwesen treibt. Hier startet zum ersten Mal der neue Hengst-Filtration28, ein Lauf über die zwei Drittel Marathonstrecke ab Kilometer 14 bis 42. Umrahmt wird dieser Punkt musikalisch von den Dandys, die Münsteraner Beatweltmeister von 1967, die längst eine Institution in der Stadt Münster sind.

Auch in den Stadtteilen Nienberge, Gievenbeck und Roxel gibt es viel zu entdecken. Als einer der erfolgreichsten Künstler der ersten zehn Ausgaben zeigt Björn de Vil seinen größten Kuscheltiere der Welt. Stelzenlaufakteur Olaf Leonhard, ebenfalls zum 20. Mal dabei, hat extra für seinen Auftritt beim Jubiläum einen Münsteraner Kiepenkerl auf Stelzen entwickelt und zeigt sich damit erstmalig am Wettkampftag im Zentrum von Gievenbeck, wo auch der Gesundheitslauf startet.

