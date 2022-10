Patrick Altefrohne lehnt sich an seine Rennmaschine, tupft sich die Schweißperlen von der Stirn. Ringt sich in der Stunde seines großen Triumphs beim Heimspiel in Münster ein Lächeln ab. „Das war eine brutale Hatz durchs Münsterland“, gesteht der 31-Jährige vom Leeze-Team-by-Tinteistbesser.de. Auf der großen Runde über 125 Kilometer erlebt er ein Wechselbad der Gefühle. Nach erfolglosen Ausreißversuchen setzt er bei Kilometer 90 zur letzten Attacke an. „Das war dem Frust geschuldet“, sagt er

Erster Tagessieg

Mit Ex-Profi Daniel Westmattelmann und Robin Willemsen folgen ihm zwei Teamkollegen in einem kleinen, überschaubaren Pulk. Bis auf die Zielgerade vor dem Schloss macht Altefrohne Tempo bei einem Schnitt von 45,3 Kilometern in der Stunde. Er zieht es durch, reißt die Arme unmittelbar vor dem Zielstrich in die Höhe nach 2:43,27 Stunden. Sein erster Tagessieg im Rahmen des German-Cycling-Cups (GCC), der deutschen Rennserie für Amateure (GCC). Im Gesamtklassement bedeutet das Rang zwei, Strassacker-Kapitän Moritz Palm ist längst durch. „Leeze-Jung“ Julian Horstmann wird Achter und Vierter im Abschlussranking der Serie. „Ich bin zufrieden. Der Plan ist aufgegangen“, so der 34-Jährige, der mit dem Team den Tagessieg holt. Mehr geht kaum.

Matzke überrascht alle – auch sich selbst

Juliane Matzke macht es sich derweil auf einer Bank vor der Bühne bequem. Hier wird sie gleich geehrt. Als inoffizielle Deutsche Meisterin im GCC. „Das habe ich mir nicht träumen lassen“, sagt die Bürokauffrau aus Münster, die im RSV Münster Mitglied ist und aktuell für das Team Deutsche Kinderkrebsstiftung fährt. Im Juli holt sie ihren ersten und einzigen Sieg beim Rennen um das Schleizer Dreieck. In ihrer Heimatstadt will die 36-Jährige in Gelb ganz vorne mitfahren – und wird noch auf der Wolbecker Straße unmittelbar nach dem Start übel bei einem Sturz ausgebremst. Sie kommt glimpflich mit ein paar Schürfwunden am Knie davon. Am Ende reicht es zu Rang zwei nach 2:54,49 Stunden hinter Carmen Burmeister (Haberich Cycling Crew). „Wir waren schnell aus der Spitzengruppe raus, konnten die Lücke nicht mehr zufahren.“ Matzke tritt das Erbe von Katharina Venjakob an, zweimalige Weltmeisterin bei den Amateuren. Sie gewann 2014 und 2015 den deutschlandweit etablierten Cup.

Venjakob und der Sieg beim Heimspiel

Apropos Venjakob: Die Rechtspflegerin lässt sich zwar nicht mehr regelmäßig bei Großveranstaltungen blicken, aber das Heimspiel hat sie fett im Kalender notiert. Die 33-Jährige macht je nach Freizeit noch bis zu 10 000 Rad-Kilometer im Jahr – und startet als Gastfahrerin für das Rose-Team Münsterland über die mittlere Distanz über 95 Kilometer. Mama, Papa und Oma sind wie immer dabei, drücken ihr die Daumen. Es hilft, Venjakob weiß ihre ganze Erfahrung hinter sich und gewinnt nach 2:13,39 Stunden. Ihr Lebensgefährte Julian Woltering (Rolinck Racing) ist an ihrer Seite, gewinnt mit seinem Team die Tageswertung. Platz zwei bei den Frauen geht an Sina Maaßen. Die 22-Jährige trägt ebenfalls das Dress des Rose-Teams – und sitzt erstaunlicherweise erst seit gut einem Jahr im Sattel. „Katharina und viele andere Bekannte haben mich an die Hand genommen“, erzählt sie. Und gibt zu: „Jetzt habe ich Blut geleckt.“ Möglich, dass sie künftig weitere Rennen im Dress des RSV Münster fährt. Vanessa Wulf vervollständigt das Rose-Podium bei der Ehrung als Dritte. Was für ein Tag.

Schöpfer muss passen

Matthias Schöpfer, Urgestein des Teams, freut sich: „Ein Riesenerfolg.“ Der Pädagoge laboriert an einem Ermüdungsbruch, die Krücken sind aktuell sein stetiger Begleiter. Bis auf 2014 (Krankheit) hat er alle Veranstaltungen mitgemacht. „Das ist für mich die beste Veranstaltung deutschlandweit“, sagt er. Und ist den Tränen nahe. „Das nimmt mich schon mit, dass ich hier heute nicht auf dem Rad sitzen kann.“ 2021 und 2019 begleitete er den Fun-Block mit „Promi“ Hanka Kupfernagel. Die achtmalige Weltmeisterin ist auch an diesem 3. Oktober wieder in Münster, hat Ex-Profi Marcel Kittel, der 2011 und 2012 den Giro in Münster gewann, mitgebracht. „Ich habe eine besondere Beziehung zu Münster“, sagt Kittel. Seine Frau Tess – damals unter dem Namen van Piekartz - hat lange beim USC Münster in der Volleyball-Bundesliga gespielt. Ist aber an diesem Tag nicht im Schlepptau. „Wir wollten eigentlich das lange Wochenende in Münster verbringen, aber das hat leider nicht geklappt“, verrät Kittel, der wiederkommt. Bestimmt.

Riesenstimmung am Straßenrand

Tausende Menschen am Schlossplatz, tausende Menschen an der Strecke beim Profirennen – Münster feiert seinen Sparkassen-Münsterland-Giro bei perfekten Bedingungen. Die Sonne lacht über der Domstadt. Ganz großes Radsport-Kino.