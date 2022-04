Die Planungen für den 16. Sparkassen Münsterland Giro laufen an: Bekannt wurde nun, dass der Startschuss für das Radrennen in diesem Jahr im Kreis Warendorf fällt.

Am 3. Oktober kommen Radsportfreunde im Münsterland wieder auf ihre Kosten.

Der 16. Sparkassen Münsterland Giro 2022 wird am 3. Oktober Münster und den Kreis Warendorf verbinden. Start des Profirennens ist dabei erstmals in Telgte - das Rennen endet nach 202,8 km in Münster.

Im Vorjahr war das Event in Enschede gestartet worden, es siegte der britische Ex-Weltmeister Mark Cavendish im Ausweichziel in Nienberge.