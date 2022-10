Brillux bringt rund 30.000 Fahrräder zum Leuchten

Das münsterische Unternehmen Brillux sorgt mit der Aktion „Ran an die Speichen“ für einen vollen Erfolg: An insgesamt 22 Aktionstagen wurden zwei Million Speichenreflektoren an 30.000 Fahrräder angebracht.

Seit 2016 sind Brillux-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Familien immer wieder fleißig im Einsatz: An insgesamt 22 Aktionstagen brachten sie über zwei Millionen Speichenreflektoren an 30.000 münsterischen Fahrrädern an und trugen dazu bei, dass die Aktion „Ran an die Speichen!“ ein voller Erfolg wurde.

Begleitet wurde die Kampagne durch die Polizei und die Verkehrswacht Münster, die oftmals auch selbst am Veranstaltungsort aktiv mitgewirkt haben. „Wir freuen uns sehr, dass die Initiative derart gut von den Münsteranerinnen und Münsteranern angenommen wurde. Daher bin ich wirklich dankbar dafür, dass sich so viele Menschen engagiert haben. Schließlich liegt uns die Sicherheit auf Münsters Straßen sehr am Herzen“, freut sich Peter König, Geschäftsführer von Brillux. „Auch auf die Verkehrswacht und die Polizei konnten wir immer bauen, dank deren Unterstützung die Initiative zu einem vollen Erfolg geworden ist.“

„Sehen und gesehen werden ist das A und O"

Auch Christoph Becker, Geschäftsführer der Verkehrswacht Münster, zieht eine positive Bilanz: „Sehen und gesehen werden ist das A und O, wenn man sicher am Straßenverkehr teilnehmen möchte.“

Um die Sichtbarkeit von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern im Straßenverkehr zu erhöhen, haben sich Speichenreflektoren bewährt, da diese das Scheinwerferlicht bis zu 160 Meter reflektieren – etwa doppelt so weit wie herkömmliche Kunststoffreflektoren. Die silbernen Stäbchen, die einfach auf die Fahrradspeichen geklippt werden, sind nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) zugelassen und gelten als moderne Alternative zu den klassischen gelben „Katzenaugen“. Pro Fahrrad werden 72 Speichenreflektoren angebracht, sodass die Kontur des Fahrrades für Autofahrer sofort erkennbar ist. Im Rahmen der Leezen-Expo ab 8.30 Uhr wird Brillux im Einsatz sein. Im Zentrum der Expo ist übrigens wieder die Sparkassen-Arena aufgebaut. Bis 17 Uhr gibt es dort ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen.