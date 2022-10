Inoffiziell Meisterin: Matzke erfüllt sich Traum und beerbt Venjakob

Foto:

Von André Fischer Der deutsche Profiradsport geht leer aus beim munteren Kalenderplanen 2020. Münster spürt die Pandemie am eigenen Leibe. Hofft, bangt. 2021 gibt es zumindest den Umzug nach Nienberge. Emotionslos rollen die Jedermänner und Jederfrauen nach der Zieleinfahrt gen Horstmarer Landweg aus, machen sich rasch aus dem Staube. Nicht gerade charmant – aber allemal besser als die Alternative, das Spektakel ein zweites Mal zu canceln.



Nun also das heiß ersehnte Comeback auf dem Schlossplatz. Eines, das die Erwartungen übertrifft. Knapp 4000 Aktive säumen das großflächige Areal, trinken, essen, plaudern erfreut und zuweilen erschöpft mit der Familie, Freunden und Gleichgesinnten, feiern eine große (Pasta-)Party wie in alten Zeiten.



Es ist dieser Mix aus Breiten- und Profisport, der fasziniert. Der seit jeher die Massen lockt. Gut 50 000 Menschen tummeln sich tagsüber im Zielbereich, etwa 250 000 an der Strecke. Das Münsterland lebt, liebt diesen Sport auf zwei Rädern.