Hinners siegt vor Andersen – und ein Snack für Honey Bunny

Nach getaner Arbeit gönnt sich Honey Bunny erst einmal einen kleinen Snack. Genüsslich schlug die siebenjährige Stute an dem am Abreiteplatz aufgebauten Leckerli-Stand zu, frei nach dem Motto „Das habe ich mir verdient“. Und das Pferd von Sophie Hinners hatte es sich in der Tat verdient.

Die Runde, die Honey Bunny mit der Deutschen Meisterin des Vorjahres gedreht hatte, war vorzüglich gewesen. Flüssig, zügig, ohne einen Wackler – ein echter Hingucker. „Sie ist von Natur aus sehr schnell und mag es, wenn alles im Fluss ist“, sagte Hinners, die selbst ein bisschen überrascht war. „Dass es dann so schnell war, damit habe ich nicht gerechnet.“ Nach 66,60 Sekunden hatte die Uhr gestoppt, keiner war im ersten Springen der Youngster-Tour so fix unterwegs.

Hinners: „Sie hat keine Angst mehr“

Der Onkel ihres Freundes Richard Vogel – gemeinsam mit ihm und David Will bildet Hinners in Dagobertshausen eine erfolgreiche Stallgemeinschaft – hatte die Stute als junges Pferd gekauft. Nachdem zunächst Vogel die talentierte Honey Bunny geritten hatte, übernahm Hinners sie nach ihrer Rückkehr aus den Niederlanden nach Deutschland.

Ein gutes Jahr ist dies nun her, seitdem entwickelten sich die beiden mehr zu einem harmonischen Duo, das nicht nur auf der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova erfolgreich war. „Sie hat mittlerweile so viel Vertrauen und gar keine Angst mehr, hat viel Spaß daran, immer vorwärts, vorwärts zu gehen“, sagte Hinners über die Schimmelstute, die den besten Beweis dafür im Parcours vor Münsters Schloss lieferte.

Oranje-Sieg

zum Auftakt Foto: Gastfreundlich zeigten sich die deutschen Springreiter beim Eröffnungsspringen des Turniers der Sieger – und das gleich doppelt. Sie ließen dem Niederländer Gerben Morsink mit Carina den Vortritt. Der seit vergangenen Samstag 34-Jährige war mit seinen fehlerfreien 63,80 Sekunden nicht zu schlagen, lag mit einem satten Vorsprung von 1,64 Sekunden vor dem Dänen Lars Bak Andersen, der Doolys gesattelt hatte.



Hinter dem Top-Duo wurde es in der Platzierung regional. Toni Haßmann vom RV Lienen, ein Dauergast vor dem Schloss und lange in Münster beheimatet, wurde mit Contendrix als eines von 32 fehlerfreien Paaren in 65,77 Sekunden Dritter – vor Katrin Eckermann und Christian‘s Chacco, die in Sassenberg zu Hause sind. Lars Volmer (RV Legden) mit Clintex als Sechster, Katharina von Essen (RV Albachten) mit C-Loona als Siebte und Gerrit Nieberg (RV St. Hubertus Wolbeck) mit Amigo als Elfter sorgten für weiteren regionalen Touch. ...

Bis auf den Dänen Lars Bak Andersen, dem mit der achtjährigen Nola nur 17 Hundertstel auf Hinners fehlten, kam niemand aus dem 44-köpfigen Feld nahe an die Bestzeit heran. Da durfte Honey Bunny dann auch in aller Ruhe beim Leckerli-Stand zuschlagen.