Keine Schwächen: Schwere Aufgabe für den VfL Sassenberg

Wenn am morgigen Samstag der TuS Eintracht Oberlübbe seine Visitenkarte in der Sassenberger Herxfeldhalle abgibt, dann erwartet die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL eine sehr schwere Aufgabe. Die Begegnung beginnt um 19 Uhr.

„Der Gegner gehört für mich zu den besten drei Teams der Liga“, sagt der Sassenberger Trainer Maik Hahn, nachdem er den TuS beobachtet hat. Vor allem der Rückraum aus Oberlübbe mit einer Jugendbundesliga-Spielerin auf der Mittelposition glänzt regelmäßig. Dazu kommt eine kompakte Abwehr, die ordentlich zupacken kann. Dahinter steht dann noch eine sehr gute Torfrau. Echte Schwächen gibt es keine in dieser Mannschaft, so Hahn.

„Wir müssen schon an unsere obere Leistungsgrenze, um da eine Chance zu haben“, weiß der VfL-Trainer, der aber natürlich einen Plan in der Tasche hat. „Das wird sicher eine ganz schwere Aufgabe für uns werden.“ Krankheitsbedingt muss der VfL auf LeaHahn verzichten, alle anderen sind fit.