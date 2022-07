Starkes RWA gerade vor der Pause

Gute Vorstellung von RW Ahlen, der Regionalligist ist wieder ein paar Schritte weiter in der Vorbereitung. Trotz der 1:2-Niederlage gegen Drittligist SV Meppen war Ahlens Coach Andreas Zimmermann zufrieden. Dass ausgerechnet der Ex-Ahlener Marcus Piossek das Siegtor für den SVM schoss, störte keinen so wirklich.

Die ganzen Umarmungen und die Wiedersehensfreude dürfen da nicht täuschen. „Ich bin zwar ein Ahlener Jung, aber wenn ich die Chance habe, drück ich euch den auch rein“, grinst Luca Tankulic breit. „Da kenn ich keine Hemmschwelle.“ Nun, seine Meppener haben auch ohne ihren Kapitän von der Werse 2:1 bei RW Ahlen gewonnen. Aber so einen Tankulic, der mit dickem Knie gestern pausierte, hätten sie schon gebraucht. Denn die Ahlener haben den Drittligisten wenigstens in Halbzeit eins mit klugem, versiertem Spiel in Verlegenheit gebraucht.

Zimmermanns Lob

„Gute Balance zwischen Schnelligkeit, Ballverlagerung und Abschluss suchen“, lobte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann. „Schade, dass wir nach der Pause etwas passiver wurden.“ Dann wäre mehr drin gewesen, zumal die Gastgeber mit Dej und Borgmann im Schlussspurt klare Chancen auf ein Remis vergaben.

„Wir mussten doch liefern nach der letzten Niederlage“, sagt Torwart Robin Brüseke, der in der ersten Hälfte einer von neun Neulingen in der Startelf war. Allein Kahlert und Zuhs waren zu Beginn vom alten Kader übrig geblieben. Um so erstaunlicher, wie aggressiv und engagiert das Pressing klappte, die Übersicht da war und das Passspiel Meppen in die Defensive zwang.

Sezer trifft zum 1:0

Allein Özkara hatte in der Spitze zwei Hochkaräter, aber es war (Ex-)Oberligastürmer Sezer, der Lukas Mazagg eiskalt verlud und das 1:0 erzielte (23.).

Nach einer halben Stunde war das Ahlener Feuer etwas heruntergebrannt, auch Meppen bekam seine Anteile. Und Paul Manske trifft zum verdienten 1:1 (37.). Dennoch: Ein Klassenunterschied war bis zum Ende nicht zu sehen. Der Drittligist arbeitete sich RWA ab.

Ahlen mit Temin und Reithmeir

Dabei schickte Zimmermann sogar zwei „Brandneue“ ins Duell. Zum einen den erst gestern verpflichteten Serkan Temin, der aus der Regionalliga Nord vom BSV Rheden gekommen ist. Und als Probespieler den vereinslosen Tobias Reithmeir (vormals FC Gießen, Hessenliga). Aber ein Bruch im Spiel blieb aus, vielleicht nur, dass es an diesem Sommerabend etwas behäbiger wurde. So auch in der Defensive in der 63. Minute, als Itter hinter Piossek etwas zu lange träumte. Der kann den Ball annehmen und macht den Siegtreffer. Also doch ein Tankulic-Vertreter im Spiel? Wahrscheinlich, denn auch Marcus Piossek ist in Meppen ein Ahlener, der im Exil weiterhin aktiv ist. Sind doch alle gleich.