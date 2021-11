Steil bergab in nur 20 Minuten

Lange Zeit sah es am Sonntagnachmittag so aus, als würden die Fußballer des SC Greven 09 genau dort anknüpfen, wo sie beim fulminanten 7:0-Erfolg gegen Hörstel vor einer Woche aufgehört hatten. Die Mannschaft von Marcel Pielage bestimmte im Duell mit dem TuS Tecklenburg Spiel und Tempo, tauchte im Minutentakt brandgefährlich vor dem Gehäuse von Lukas Schell auf und lag folgerichtig auch mit 2:1 in Führung. Doch der überraschende 2:2-Ausgleich durch Tugay Gündogan in der 71. Minute änderte alles. Während die favorisierten Grevener in eine Art Schockstarre verfielen und die Regie von jetzt auf gleich aus der Hand gaben, witterten die Gäste nicht nur ihre Chance auf einen Punktgewinn. Sie griffen gleich ganz zu. Mit 4:2 (1:2) gelang Tecklenburg ein weiterer Befreiungsschlag im Tabellenkeller, während Meisterschaftsfavorit Greven dagegen seine ungewollte Berg- und Talfahrt fortsetzt. Sonntag ging es 20 Minuten lang so steil bergab, dass es einem ganz mulmig im Bauch wurde.

So wie dem Sportlichen Leiter des SC 09: „Wir haben uns den Kampf aufzwingen lassen“, bemühte sich Andreas Sommer nach dem Schlusspfiff um Erklärungsversuche. Trotzdem blieb vieles unerklärlich.

Grevens Sturmspitzen Marcel Lukas (26.) und Patrick Fechtel (37.) hatten den SC 09 zwar wie erwartet in Führung gebracht, während Till Guttlek Tecklenburg mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer nicht mehr als im Spiel hielt. Immer wieder Fechtel, aber auch Kücükosman, der in der 64. Minute für Mou Seye Platz machen musste, nahmen das Tecklenburger Tor unter Dauerbeschuss. Doch das Bollwerk erwies sich als robust.

Während Grevens Offensive den entscheidenden Punch verpasste, erwies sich die Defensive nicht zum ersten Mal wenig sattelfest. Ausgerechnet Tugay Gündogan, nach seiner Suspendierung erst vor zwei Wochen in den Tecklenburger Kader zurückgeholt, tauchte wie aus dem Nichts vor Luca Dömer auf und schloss eiskalt ab (71.). Und wie reagierte der SC 09? Gar nicht. Alle Wechsel- und Umstellungsversuche Pielages halfen nichts. Greven verlor vollends die Kontrolle und den Spielfluss. Bezeichnend die Gegentreffer Nummer drei und vier: Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte genügte Julian Lüttmann ein einziger Kontakt, um Tecklenburg auf die Siegerstraße zu köpfen (84.). Auch beim alles entscheidenden 4:2 (90.), wiederum durch Gündogan, war Grevens Abwehr nicht auf der Höhe.

Immerhin: An der Spitze ließ die Konkurrenz ebenfalls Federn. Neben dem SC Greven 09 erwischte es diesmal den Borghorster FC (0:1 in Hauenhorst).

SC Greven 09: Dömer - Kraus (77. P. Lakenbrink), Rüschenschulte, Wolberg, Klaas, Brüggemeyer, B. Lakenbrink (71. Drewes), Bohmert, Kücükosman (64. Seye), Lukas (77. Averbeck), Fechtel.