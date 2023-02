30:21: SGH weiterhin ungeschlagen

Die lange Spielpause hat der SGH Steinfurt nicht gut getan. Erst nach einer Leistungssteigerung in der letzten Viertelstunde der zweiten Halbzeit konnte der Spitzenreiter der Münsterlandklasse den 31:20 (14:11)-Sieg über den Außenseiter HSG Gremmendorf/Angelmodde in der Willbrordsporthalle unter Dach und Fach bringen.

Auch im 15. Spiel in der aktuellen Meisterschaftssaison gab sich der Tabellenführer der Handball-Münsterlandklasse keine Blöße. Mit 30:21 (14:11) schlug die SGH Steinfurt die HSG Gremmendorf/Angelmodde. Eigentlich hätte die Truppe von Trainer Daniel Ahmann im Stadtteil von Münster spielen müssen, erhielt aber das Heimrecht, weil die HSG das Hinspiel abgesagt hatte.

Nicht in Topform

Der hohe Favorit präsentierte sich zu Beginn der Partie nicht gerade in Topform. „Wir sind nach der langen Pause schwer ins Spiel gekommen“, schilderte Linkshänder Niclas Vinhage. Die Gäste hielten lange mit und konnten die Partie lange offen halten 11:11 (28. Minute). Mit viel Mühe erkämpfte sich die SGH eine 14:11-Pausenführung.

Offensive glänzt erst spät

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der Spitzenreiter nicht unbedingt glänzen. Die 18:14-Führung (41.) war nicht gerade beruhigend. Doch in der letzten Viertelstunde lief es besser in der Offensive. Als Robert Hermes das zwischenzeitliche 25:16 (48.) warf, war der 14. Sieg im 15. Spiel eingetütet. Theo Cordes zeigte für die höchste Führung 27:17 (51.) verantwortlich.

Samthandschuhe

Bemerkenswert war der faire Auftritt des hohen Favoriten in der Willibrordsporthalle. Keine einzige Hinausstellung verhängte das Schiedsrichtergespann Michael Hütt und Michael Lange an die Spielgemeinschaft Handball. Nur eine Verwarnung sprachen die beiden Unparteiischen aus. Die HSG Gremmendorf/Angelmodde hingegen muste insgesamt sechs Mal in Unterzahl spielen. Niclas Vinhage: „Eine etwas härtere Gangart hätte uns besser zu Gesicht gestanden als die Defensive in Samthandschuhen.“

Tore: A. Amine (6/2), Röll (5), Vinhage (4), Hermes und Schnabel (je 3), R. Amine, Cordes. Linnenbaum und Krass (je 2) und Lange (1).