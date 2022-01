6:2 – Borghorster FC II im Rausch

Ordentlicher Test für die Reserve des Borghorster FC: Mit 6:2 (3:1) schickten die Schwarz-Grünen den Münsteraner A-Ligisten SC Nienberge zurück nach Hause.

„Das war schon ganz ordentlich. Aber es war auch noch Luft nach oben da. Einige Situationen hätten wir besser ausspielen oder verteidigen können“, sah Trainer Thomas Grabowski dennoch Verbesserungspotential. Damit meinte er beispielsweise einen Ballverlust im Zentrum, der zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Timon Stude führte (14.). Zuvor traf Rene Weiermann, der sah, dass Christian Greiner zu weit vor seinem Kasten stand und ihn aus rund 35 Metern überlupfte (13.). Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erhöhte Patrick Overhage (26). Linus Elling sorgte für den 3:1-Pausenstand (37.).

In Durchgang zwei durften sich auch Julius Greshake (57., 90.) und Nico Fischer (87.) in die Torschützenliste eintragen. Stude traf zwischenzeitlich per Elfmeter für die Gäste (61.).