90.+2 – Lange trifft mitten ins BFC-Herz

Eine angesichts der Chancenverteilung bittere 2:3 (1:1)-Heimniederlage bezog der Borghorster FC bereits am Freitagabend. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit schaffte Münster 08 den letztendlich glücklichen Auswärtssieg.

Bereits am Freitagabend kämpften der Borghorster FC und Münster 08 um Zählbares in der Bezirksliga. In einem „sehr intensiven, guten Spiel“ gingen dabei die Münsteraner als Gewinner vom Platz – dank eines 3:2-Siegtreffers in der Nachspielzeit.

Elfmeter

„In den ersten 15 bis 20 Minuten haben wir uns bewusst dazu entschieden, tief zu stehen“, gab BFC-Coach Michael Straube Einblicke in deren Matchplan. „Münster hat vergangene Woche gegen Neuenkirchen nämlich 4:0 nach elf Minuten geführt.“ Als Raffael Dobbe jedoch einen 08er im Strafraum zu Fall brachte und Finn Lenze den fälligen Elfmeter verwandelte (22., FE), wurde der BFC dazu gezwungen, aktiver zu werden. Einen Freistoß von Alexander Wehrmann köpfte Joshua Olden zum 1:1-Halbzeitstand ein (42.). Unmittelbar zuvor hatten die Gäste einen indirekten Freistoß der Borghorster auf der Linie geklärt.

Konter

Nach dem Seitenwechsel drehte der BFC die Partie mit einem „lehrbuchmäßigen Konter“: Sie klärten eine Standardsituation der 08er, woraufhin sich Torben Schlieckmann im Zentrum gegen drei Gegner behauptete. Der schickte Olden über rechts auf die Reise. Über Luca Jungfermann landete die Kugel schließlich bei Wehrmann, der sich nicht zwei Mal bitten ließ – 2:1 (55.).

Unterkante der Latte

Nur drei Zeigerumdrehungen später knallte ein direkter Freistoß von Jungfermann an die Unterkante der Latte – und wieder raus. Wenig später lupfte ein Münsteraner das Spielgerät ebenfalls an den Querbalken. Da die Borghorster Defensivakteure jedoch abschalteten, war Rui Petro Guimares zuerst am Ball und köpfte ihn über die Linie (66.).

Torraumszenen.

In der Folge erspielten sich beide Teams einige Torraumszenen. Keine davon fand allerdings den Weg in den Kasten – bis zur Minute 90.+2, als Joscha Luis Lange das lange Eck anvisierte und den Ball versenkte. Doch damit war es noch nicht vorbei. Dobbe verlängerte einen Einwurf per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Marvin Bingold nur um Haaresbreite das 3:3 verpasste. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, resümierte Straube die ziemlich wilde Begegnung. „So ist es im Endeffekt natürlich bitter für uns.“

Borghorster FC: Teupen – Pöhlker (90.+4 Teupe), Dobbe, Grimme, Krumme – Dubs, Bingold – Olden, Jungfermann (71. Bredeck), Wehrmann (82. Mocciaro) – Schlieckmann.

Tore: 0:1 Lenze (22., FE), 1:1 Olden (42.), 2:1 Wehrmann (55.), 2:2 Guimares (66.), 2:3 Lange (90.+2).