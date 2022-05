Alexander Hollermann verlängert ein letztes Mal

Am Donnerstag tritt der SV Burgsteinfurt im Nachholspiel bei Münster 08 an. Möglich Tore von Alexander Hollermann sind da im Vorfeld fast schon einkalkuliert. Der Ausnahmestürmer sagte jetzt für eine weitere Saison zu. Die soll dann seine letzte sein. Der 35-Jährige hat danach anderes vor.

Alexander Hollermann (M.) hebt in dieser Saison in ganz hohe Sphären ab. Der Torjäger hat jetzt für eine letzte Saison beim SV Burgsteinfurt verlängert.

Bevor am Sonntag das Derby beim Borghorster FC auf der Karte steht, müssen die Bezirksliga-Fußballer des SV Burgsteinfurt am Donnerstag die Partie bei Münster 08 nachholen. Punkten die Rot-Gelben, schieben sie sich in der Tabelle an Greven 09 vorbei auf Rang zwei.

Mehr sei wohl nicht mehr drin, glaubt Trainer Christoph Klein-Reesink. Zwar könnte sich der Rückstand auf Concordia Albachten auf sechs Punkte reduzieren, aber angesichts des leichten Restprogramms des Spitzenreiters schließt der Coach ein Fußballwunder aus. „Trotzdem nehmen wir uns für die verbleibenden drei Partien was vor. Wir wollen das beste Team der Rückrunde werden.“

Lars Bode (Patellasehne) und Toni Glasing (Knie) fallen aus, ansonsten sind alle dabei, die spielfähig sind. Auch Mittelfelder Yannik Grabbe und Goalgetter Alex­ander Hollermann, die dem Verein jetzt ihre Zusage für 2022/23 gegeben haben.

Dass Hollermann nach Gesprächen mit Klein-Reesink und Christian Grote (Ressortleiter Management Fußball-Senioren) die Ampel auf Grün stellte, kam nicht komplett überraschend. „Ich fühle mich hier wohl“, betont der Torjäger, der in der laufenden Spielzeit schon 35 Mal knipste. „Ein paar Kleinigkeiten gab es noch zu klären, zudem wollte ich gucken, wie sich die Sache mit meinem Fuß entwickelt“, begründet der 35-Jährige die etwas längere Bedenkzeit. Eine Sehnenentzündung ist seine Baustelle. „Ich kann damit spielen, aber danach merke ich es auch“, berichtet Hollermann, der als Physiotherapeut vom Fach ist. Keinen Zweifel lässt der Angreifer mit der Rückennummer 14 daran aufkommen, dass es definitiv seine letzte Saison als Spieler wird.

Hollermann, der seit sechs Jahren in Stemmert kickt, sieht seine sportliche Zukunft als Trainer. „Diese Aufgabe passt einfach zu ihm. Holli ist völlig fußballverrückt. Der kann Dir sagen, wer beim Landesligaspiel Schüren gegen Hamm Linienrichter war“, ist Klein-Reesink die Akribie aufgefallen, mit der sich sein Stürmer mit dem Thema „Fußball“ auseinandersetzt.

Hollermann bildet sich demnächst fort und möchte die B-Lizenz erwerben. In einem vierwöchigen Lehrgang mit vier Einheiten pro Woche geht es abends nach Hombruch. Das ist nicht um die Ecke, aber für den Blondschopf eine lohnende zeitliche Investition. Er habe schließlich schon länger den Entschluss gefasst, seinem Lieblingssport auch nach der aktiven Karriere treu zu bleiben. „Alex ist sicherlich einer, der als Trainer für andere Vereine interessant sein wird. Auch für uns, vielleicht binden wir ihn beim SVB ein“, kann sich Klein-Reesink eine weitere Zusammenarbeit absolut vorstellen.

Bis dato will Hollermann, der gebürtig aus Rheine kommt und in Burgsteinfurt eine Familie gegründet hat, noch seinem Kerngeschäft nachgehen: dem Toreschießen. Sein persönlicher Rekord steht bei 39 Buden, die er mal für Germania Hauenhorst in der Kreisliga A erzielt hat. Diesen Wert einzustellen und vielleicht sogar zu überbieten – und das eine Klasse höher –, ist genug Motivation. Für den Rechtsfuß steht bei all dem aber der gemeinschaftliche Erfolg im Vordergrund. Und da gibt er die gleichen Ziele an wie sein Coach: „Die erfolgreichste Mannschaft der Rückrunde zu werden – das hätte schon was.“ Dafür wäre ein „Dreier“ heute Abend gegen die spielstarken 08er allerdings eine Voraussetzung. Das Hinspiel entschieden die Burgsteinfurter mit 2:0 für sich. Übrigens: Hollermann war ausnahmsweise nicht unter den Torschützen. Sam Anyanwu (13.) und Dennis Behn (56.) stellten den Sieg der Hausherren sicher.