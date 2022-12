Aufgabe macht richtig Spaß

Steinfurt

Die erste Hälfte ihrer ersten Saison überhaupt hat die neue Spielgemeinschaft Handball (SGH) Steinfurt mit Bravour hinter sich gebracht. Die Spieler aus Borghorst und Burgsteinfurt führen ohne Niederlage ganz souverän die Tabelle in der Münsterlandklasse an. Ein wichtiger Erfolgsfaktor: Trainer Daniel Ahmann, der in einem Interview seine seit Sommer gesammelten Eindrücke zusammenfast.

Von Matthias Lehmkuhl