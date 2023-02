Ausgerechnet Joshua Olden entscheidet irres Derby

Ein Duell der ganz besonderen Art lieferten sich am Sonntag mal wieder die beiden Lokalrivalen Borghorster FC und SV Burgsteinfurt. Am Ende hatten die Hausherren knapp mit 3:2 das glücklichere Ende für sich. Dabei sorgte ein Akteur für die Entscheidung, der nächste Saison für den Gegner auflaufen wird.

Ein irres Bezirksliga-Derby lieferten sich am Sonntagnachmittag der Borghorster FC und der SV Burgsteinfurt. Am Ende gelang den Hausherren mit einem 3:2-Erfolg die Revanche für die 1:3-Niederlage im Hinspiel. Siegtorschütze war in der Schlussminute ausgerechnet Joshua Olden, der im Sommer die Seiten wechselt und dann für die Stemmerter kicken wird.

Beide Teams vertrauen auf eine nahezu identische 5-2-3-Grundordnung, wobei die Hausherren das eher defensiver interpretierten. „Uns standen heute nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Aufgrund der vielen Ausfälle mussten wir umstellen, was eine gewisse Anlaufzeit bedingte“, sah BFC-Trainer Michael Straube eine zunächst dominantere Gäste-Mannschaft. Borghorsts Keeper Niclas Kock hielt seine Elf mit zwei blitzsauberen Rettungsaktionen gegen den in der ersten Hälfte sehr agilen Jason Petris im Match. Zudem hätte Noah Afiemo den SVB in Front schießen können.

Doch es kam anders: Burgsteinfurts zentraler Verteidiger Volkan Haziri ging in Höhe der Mittellinie unnötig ins Dribbling, verlor den Zweikampf mit Paul Teupe. Der schickte Luca Jungfermann tief, und der spielende Co-Trainer vollstreckte – 1:0 (12.). Sechs Zeigerumdrehungen danach fiel das 2:0. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Teupe den Ball an die Latte, Alex Dubs bugsierte die Kugel mit dem Knie über die Linie. „Wir machen das Spiel, Borghorst die Tore. Ich habe mich wie im falschen Film gefühlt“, wirkte SVB-Coach Christoph Klein-Reesink irritiert.

Seine Elf kam aber wieder in die Partie zurück. Nach einem Foul von Niklas Thoms an Noah Afiemo gab es einen Strafstoß. Haziri scheiterte an Kock, doch Schiedsrichter Christoph Lübke ließ die Ausführung wiederholen, da sich der Torwart zu früh von der Linie bewegt haben soll. „In der Bundesliga brauchen die für solche Entscheidungen einen VAR. In der Bezirksliga geht das anscheinend auch ohne“, zuckte Straube mit den Schultern. Zur zweiten Ausführung trat Afiemo an, der unten rechts flach erfolgreich war – 1:2 (24.).

Die zweite Halbzeit verlief zunächst flacher, was die Unterhaltung anging. Der SVB versuchte viel, kam aber erstmal nicht durch. Das änderte sich in Minute 77, als Afiemo nach einer Ecke von Haziri köpfte, Kock erstmal noch abwehren konnte, aber Sam Anyanwu zur Stelle und zum 2:2 abstaubte.

Dabei blieb es nicht, denn die Story war damit noch nicht zu Ende erzählt: Die Eckfahne verhinderte bei einem BFC-Angriff, dass der Ball über die Torauslinie rollte. Alexander Wehrmann begriff die Situation als Erster und flankte scharf in die Mitte, wo der kleine Olden am höchsten stieg und das Spielgerät in die lange Ecke nickte (90.).

„Einfach irre. Das sind diese besonderen Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Wahnsinn, wie sich die Jungs reingehangen haben“, jubelte Straube nach dem Anpfiff.

Klein-Reesink, der nach dem 2:3 wegen Verlassens der Coaching-Zone die rote Karte sah – Borghorsts Luca Jungfermann übrigens ebenso im Zuge einer Rudelbildung – bezog Stellung: „Wir starten prima in die Partie und kommen nach den überflüssigen Gegentoren auch wieder gut zurück. Eigentlich sprach viel für uns, aber dann fangen wir uns noch das 2:3. Echt ärgerlich. Das Spielglück war heute bestimmt nicht auf unserer Seite. Aber man muss auch nach solchen Niederlagen fair gratulieren können: Mein Glückwunsch an die Borghorster.“

Borghorster FC: Kock – Bredeck, Dobbe, Langer, Krumme, Wehrmann – Dubs (71. Wies), N. Thoms – M. Thoms, Teupe (63. Olden), Jungfermann (78. Mocciaro).

SV Burgsteinfurt: Moll – Behn (76. Fliß), Hauptmeier, Haziri, Glasing, Bode – Anyanwu (81. Inenguini), da Silva (89. Schmieder) – Kormann (63. Branquinho), Afiemo, Petris.

Tore: 1:0 Jungfermann (12.), 2:0 Dubs (18.), 2:1 Afiemo (24., Foulelfmeter), 2:2 Anyanwu (77.), 3:2 Olden (90.).