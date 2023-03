BFC gibt dem Grafen fünf mit

Die launische Diva aus Borghorst hat sich am Sonntag von ihrer netteren Seite gezeigt. Nach dem zuvor zickigen 1:3 bei Schlusslicht BW Aasee schickte der BFC nun den TuS Graf Kobbo Tecklenburg mit 5:1 (2:1) nach Hause und brachte somit wieder mehr Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze.

„Das Ergebnis fällt zu deutlich aus. Von zwei schwachen Teams waren wir heute das bessere“, relativierte Trainer Michael Straube, dem in der ersten Halbzeit bei seiner Elf die nötige Passqualität und das konsequente Verteidigen fehlten. Nach dem 0:1 durch Lucas Hottenträger im Anschluss an einen Einwurf (5.) zogen für die Borghorster noch dunklere Wolken am ohnehin schon grauen Himmel auf. Doch mit einem Schuss aus 20 Metern, der unten links einschlug, gelang Alex Dubs zeitnah das wichtige 1:1 (12.). Joshua Olden brachte die Schwarz-Grünen zur Pause sogar noch in Führung (38.), verschoss aber wenig später einen Foulelfmeter.

Den Fauxpas bügelte Olden mit dem 3:1 aus, das er nach einem überlegten Rückpass von Marvin Bingold erzielte (59.). „Kobbo war mit dem letzten Aufgebot angereist. Die hatten nur zwei Mann auf der Bank, und in der zweiten Hälfte sind denen die Kräfte ausgegangen“, sah Straube einen immer mehr nachlassenden Kontrahenten. Damit hatten die Borghorster aber kein Erbarmen. Vielmehr spielten sie nun ihren Stiefel konsequent herunter. Eine sehr sehenswerte Kombination schloss Bingold mit dem 4:1 ab (67.), ehe er zehn Minuten vor dem Abpfiff das 5:1 nachlegte. Für den wendigen Offensivmann war es der zwölfte Saisontreffer.

Am kommenden Sonntag treten die Borghorster bei der Zweitvertretung des FC Eintracht Rheine an.

Borghorster FC: Kock – Dobbe (68. Leuters), Mader (46. Krumme), N. Thoms – Kroening (46. Bredeck), Wies (71. Teupe), Dubs, Wehrmann (71. Mocciaro) – Olden, Bingold, M. Thoms.

Tore: 0:1 Hottenträger (5.), 1:1 Dubs (8.), 2:1 und 3:1 Olden (38./59.), 4:1 und 5:1 Bingold (67./80.).

Bes. Vorkommnisse: Kulig (Tecklenburg) hält Foulelfmeter von Olden (44.), Gelb-Rote Karte gegen Tecklenburgs Mentrup (72.).