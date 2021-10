BFC II verliert trotz Überzahl

Die Reserve des Borghorster FC hat vom Auswärtsspiel bei Vorwärts Wettringen II nichts Zählbares mit nach Hause genommen. „Wenn du keinen Siegeswillen oder Zweikampfhärte an den Tag legst, verlierst du auch gegen nicht so stark spielende Wettringer zurecht“, hätte Trainer Thomas Grabwoski mehr von seiner Elf erwartet. Auch beim einzigen Treffer des Tages sah die BFC-Abwehrkette nicht wirklich gut aus: Über rechts konnte die Kugel viel zu einfach Richtung Zentrum gespielt werden, wo Marius Reckels noch einige Meter unbedrängt weiterlief und die Kugel aus rund 20 Metern im Eck versenkte (19.). Unhaltbar war der Schuss aus Sicht von Grabowski jedoch nicht. Wirkliche Hochkaräter aufseiten der Gäste gab es nicht, obwohl diese nach einer Gelb-Roten Karte der Wettringer rund zwanzig Minuten in Überzahl spielten.