BFC personell in Not

Fußball: Borghorster FC tritt bei BW Aasee an

Es gab schon Auftaktspiele für den Borghorster FC, die nach einer Winterruhe unter einem besseren Stern standen. Doch da müssen Hesener und Co jetzt durch, am besten mit einem Sieg bei Blau-Weiß Aasee in Münster.

-gs-