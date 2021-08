BFC siegt mit 2:0 gegen Laggenbeck

Frederik Teupen (l.) machte gegen Laggenbeck ein gutes Spiel und wehrte in Durchgang eins einige Bälle ab. Raphael Dobbe (r.) beim Kopfball, die Tore schossen allerdings Ricardo Bredeck und Paul Teupe.

Dass noch nicht alles so klappen würde wie gewünscht, war zu erwarten. Beim Toreschießen zum Beispiel haperte es noch gewaltig angesichts der Vielzahl an guten Möglichkeiten, die die Mannschaft des Borghorster FC im Spiel gegen Cheruskia Laggenbeck hatte. Immerhin sind die ersten drei Punkte im Sack – und das ist das Wichtigste. Mit 2:0 (1:0) gewinnt der BFC sein Auftaktspiel der neuen Spielzeit und hat sich damit schon mal in die obere Region der Tabelle einsortiert.