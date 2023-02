Bittere Punkteteilung im Derby

2:2 (0:0)-Unentschieden ging das Derby in der Fußball-Bezirksliga 12 zwischen SV Burgsteinfurt und SuS Neuenkirchen II aus. In der kampfbetonten Partie ging zunächst der Gastgeber in der 2. Halbzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Neunkirchen gelang nicht nur der 1:1-Ausgleich, sondern auch die 2:1-Führung. Drei Minuten vor dem Ende glich dann der SVB zum 2:2-Endstand aus.

Das Derby zwischen SV Burgsteinfurt und SuS Neuenkirchen II im VR-Bank Stadion war gekennzeichnet durch viele kleine und versteckte Fouls. Schiedsrichter Steffen Klaus hatte aber die hitzige Partie jederzeit im Griff. Letztlich beendete der Mesumer Referee die Bezirksliga-Partie beim Stand von 2:2 (0:0).

Schwere Verletzung

Überschattet wurde die Auseinandersetzung durch eine schwere Knöchelverletzung von SVB-Keeper Hannes Schäperklaus. In der 25. Minute wollte 26-Jährige Schlussmann eine Kerze klären, landete dabei unglücklich mit seinem linken Fuß auf Gegners Fuß und knickte um. Mit dem Rettungswagen wurde Burgsteinfurts Schnapper ins Mathias Spital Rheine gefahren.

In der ersten Halbzeit spielte sich die Partie vorwiegend im Mittelfeld ab. Glasklare Torchancen waren nicht zu sehen. Auf beiden Seiten fehlte noch die Präzision im Abschluss. Neuenkirchens Reserve drängte auf die Führung und hatte mehr Spielanteile.

Leichtes Übergewicht

Auch anfangs der zweiten Spielhälfte hatte SuS II ein leichtes Übergewicht. In der 65. Minute war dann SVB-Spieler Jens Hauptmeier im SuS-Strafraum einen Tick eher am Ball. Sein Gegenspieler traf ihn an der Wade: Strafstoß. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Noah-Jacob Afiemo zum 1:0.

Acht Minuten später gelang Neunkirchen das 1:1, als ein Flachschuss von Kapitän Timo Deiters für den eingewechselten SVB-Torwart Alexander Moll unhaltbar abgefälscht wurde. Die Gäste setzten nach und gingen durch einen strammen Dropkick aus etwa 18 Metern von Jan Wiegers mit 2:1 in Führung (84.). Der SVB sah seine Felle davonschwimmen.

In der 87. Minute entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Burgsteinfurt ein paar Meter vor der linken Strafraumecke aus. Helio Ricard Faria da Silva zielte durch die Mauer in die linke Ecke. Der Ball wurde unhaltbar abgefälscht und trudelte flach in die lange Ecke zum 2:2-Endstand.

Trainerstimmen

„In der ersten Halbzeit hatten wir drei bis vier Situation wo wir in Führung gehen können. In der zweiten Hälfte waren wir nicht zwingend genug. Es war bezeichnend, dass die Tore durch Standards gefallen sind. Unterm Strich sind wir natürlich nicht zufrieden, wenn man 2:2 zuhause spielt“, war SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink nicht glücklich mit dem Punkt. Sein Gegenüber Kevin Dumpe hingegen wohl: „Ich glaube, wir haben ein rasantes Derby gesehen. Mit vielen Fouls. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein kleines Chancenplus, und wir haben auch besser gespielt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir 2:1 nach Hause bringen. Aber ich denke am Ende des Tages ist die Punkteteilung gerecht.“

SVB: Schäperklaus (25. Moll) – Bode, Hauptmeier, Glasing – Branquinho (79. Kerelaj), Faria da Silva, Nguile Inenguini (87. Anyanwu), Behn – Schmieder (79. Klockgeter), Afiemo – Kormann.

Tore: 1:0 Afiemo (65. Foulelfmeter), 1:1 Deiters (73.), 1:2 Wiegers (84.), 2:2 Faria da Silva (87.).