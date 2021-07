Borghorster atmen Turnierluft

Die Kicker des Borghorster FC bereiten sich fleißig auf die bevorstehende Saison in der Bezirksliga vor. Demnächst wird eine kleine Trainingspause eingeschoben, aber erstmal geht es an zwei Tagen nach Rheine. Dort steht ein interessantes Turnier auf dem Programm.

Drei Wochen sind die Bezirksliga-Fußballer des Borghorster FC jetzt im Training. Die dritte endet am Samstag mit dem Finaltag des Turniers von GW Amisia Rheine, an dem die Grün-Schwarzen erstmals teilnehmen.

Los geht es bereits heute mit der Vorrunde, die den BFC in drei Partien à zwei Mal 20 Minuten mit dem FC Leschede, dem Skiclub Rheine und dem FC Schüttorf zusammenführt. In der Finalrunde wartet dann je nach Abschneiden der Gleichplatzierte der anderen Gruppe. „Wir wollten den Wettbewerb nutzen, um mal richtig durchzutesten. Aber aufgrund von Urlaub oder leichten Muskelverletzungen bei dem einen oder anderen stehen uns nur 14 Mann zur Verfügung“, berichtet Trainer Florian Gerke über einen personellen Engpass.

Da die Belastung schon ziemlich hoch war (Gerke: „Konditionell wird es bei vielen besser.“) schieben die Borghorster Coaches ab kommenden Sonntag eine trainingsfreie Woche ein. Das, so die Übungsleiter, sei im Hinblick auf das erste Punktspiel am 29. August gegen Cheruskia Laggenbeck sehr sinnvoll.

Auf ein genaues Saisonziel haben sich Trainer und Mannschaft noch nicht festgelegt, aber laut Gerke sollen die Top fünf schon angepeilt werden. Als großen Favoriten auf den Titel stuft er Greven 09 ein. Dahinter sehe er seine Truppe in etwa gleich auf mit Ibbenbüren, Münster 08 oder Emsdetten 05.

Viel hat sich bei den Borghorstern personell im Sommer nicht getan. „Dazu gab es auch keinen Grund, wir haben den Kader ja komplett zusammen halten können“, weiß Florian Gerke um eine gesunde Basis. Neu sind lediglich Torben Schlieckmann aus der eigenen Jugend sowie Marvin Bingold, der vom 1. FC Nordwalde gekommen ist. Beide sind im Offensivbereich multifunktional einsetzbar.

Er sei sehr gespannt auf die neue Saison, so Gerke. Man befände sich ja mehr oder weniger immer noch in der Findungsphase. „Letzte Saison, unsere erste als Fusionsverein, dauerte ja nur acht Spiele. Das ist eigentlich nichts. Viele Gegner haben wir folglich noch gar nicht vor der Brust gehabt und wissen daher nicht, wie stark die und wir tatsächlich sind“, so der Übungsleiter.