Borghorster FC feiert in Mesum ein irres Comeback

Borghorst

Völlig abgedreht war das, was sich am Sonntagmittag im Mesumer Hassenbrockstadion abspielte. Zur Pause lag die gastgebende SVM-Reserve gegen den Borghorster FC mit 3:0 vorne, doch am Ende nahmen die Gäste die Punkte mit. Das verschlug deren Trainer Michael Straube so ein bisschen die Sprache. denn zwei derart unterschiedliche Hälften hatte er auch noch nie gesehen.

-mab-