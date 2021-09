Borghorster FC muss in Albachten ran

Der Borghorster FC wird am Sonntag bei Concordia Albachten ran. „Ein gefährlicher Gegner“, wie Trainer Florian Gerke meint. Aber er hat einen Trumpf in der Tasche, der vorne stechen soll.

Das erste Auswärtsspiel der Saison führt die Bezirksliga-Fußballer des Borghorster FC am Sonntag zu Concordia Albachten. Der Gegner ist für BFC-Trainer Florian eine Art Wundertüte. Was er aber zu wissen glaubt, ist, dass der Gegner es seiner Elf überlassen wird, das Spiel zu machen. Gerkes Wunsch ist, schnell in Führung zu gehen. Dafür könnte Paul Teupe sorgen, der sich in blendender Verfassung präsentiert. „Paul ist torgefährlich und hängt sich für die Mannschaft voll rein. Ein echter Teamplayer“, lobt Gerke den Mittelstürmer.