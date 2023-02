Borghorster Mädchen auf Platz eins

Die 8. Offene Stadtmeisterschaft für Grundschulmannschaften stand am Dienstag auf dem Stundenplan zahlreicher Klassen. 21 Teams aus 15 Schulen aus vielen Teilen des Kreises waren in die Halle an der Liedekerker Straße in Burgsteinfurt gekommen. Zu den drei siegreichen Mannschaften gehörte auch ein Team aus Borghorst.

Mädchenfußball pur – den gab es am Dienstag in der Halle an der Liedekerker Straße in Burgsteinfurt. Die 8. Offene Stadtmeisterschaft im Hallenfußball für Grundschulmannschaften stand auf dem Programm. 21 Teams aus 15 Schulen nahmen an dem Wettbewerb teil, der – darin stimmten am Ende alle überein – ein voller Erfolg war.

Die Jugendausschüsse der Fußballkreise Steinfurt und Tecklenburg, der Ausschuss für Schulsport im Kreis Steinfurt, der Stadtsportverband Steinfurt und die Stadt Steinfurt zeigten für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich. Im Vorfeld waren alle Grundschulen im Kreisgebiet eingeladen worden, Mädchen-Mannschaften anzumelden. Das fand bei den Lehrerinnen und Lehrern Gehör: Aus Mettingen, Hopsten, Reckenfeld, Emsdetten, Neuenkirchen, Lienen, Rheine, Bevergern und Ochtrup kamen die Teams, die sich der Konkurrenz stellten. „Damit sind wir sehr zufrieden“, freute sich die Vizepräsidentin des Westfälischen Fußballverbandes (FLVW), Marianne Finke-Holtz. Sie betonte, wie wichtig es für die Fußballverbände sei, die Grundschulen als Partner ins Boot zu holen. „Die Grundschulen bieten den größten Raum, Mädchen mit dem Fußball in Verbindung zu bringen“, erklärte die Steinfurterin.

Gespielt wurde in drei Gruppen à sieben Mannschaften. Vorgesehen war zunächst auch eine Endrunde der Gruppenbesten, doch darauf verzichteten die Veranstalter. Schließlich stand nicht der nackte Erfolg im Vordergrund, sondern die sportliche Aktivität und das Miteinander.

Tore zu schießen und Punkte zu sammeln, spielte natürlich auch eine Rolle. Jeder Mannschaft wurde ein Land zugeordnet. So startete zum Beispiel die Regenbogenschule aus Steinfurt als Deutschland, die Johannes-Schule aus Rheine-Eschendorf als Brasilien oder die Josefschule aus Emsdetten als Australien.

Auf drei Kleinfeldern und mit kleinen Toren traten die Formationen in der Stärke Fünf-gegen-fünf an. Am erfolgreichsten in der Gruppe A war die Franziskus-Schule aus Hopsten, die Italien vertrat. Die Mädchen der Ludgerusschule aus Mettingen – alias Belgien – führten am Ende die Tabelle der Gruppe C an. In der Gruppe B spielte die zweite Mannschaft der Heinrich-Neuy-Schule aus Borghorst sozusagen ihren Heimvorteil aus und belegte den ersten Platz. Dahinter steckte ein gewisser Plan. „Wir haben am Vortrag noch ein Abschlusstraining einberufen. Da sind wir die wesentlichen Aspekte final durchgegangen. Also, wie die Mädchen sich aufzustellen haben und was zu tun ist. Und natürlich ist unser Anfeuerungsruf ,Polen-Power‘ einstudiert worden“, berichtete Sportlehrer Bernd Wehren. Seine Auswahl ging nämlich für das östliche Nachbarland an den Start.

Lediglich eine seiner Spielerinnen ist schon im Verein aktiv. Drei weitere, so der Pädagoge, hätten ihm gegenüber angedeutet, sich demnächst anzumelden. „Das ist ja auch eine der Grundideen, die hinter diesem Turnier steht“, meinte Wehren. Die erste Mannschaft der Heinrich-Neuy-Schule reihte sich als „Neuseeland“ in ihrer Gruppe als Sechster ein. Niederlagen zu akzeptieren und sich mit den anderen über deren Erfolge zu freuen, das gehöre einfach auch dazu, so Wehren weiter.

Ein Turnier für Jungen beziehungsweise einen gemischten Wettbewerb soll es im Sommer in Hörstel und Riesenbeck geben, kündigte Marianne Finke-Holtz an.