Burgsteinfurter müssen zum Topteam

Für den SV Burgsteinfurt geht es am Sonntag zu Greven 09. „Nicolas Kriwet, Emre Kücükosman, Patrick Fechtel, Philipp Brüggemeyer, Peter Lakenbrink. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? 09 ist eine topbesetzte Truppe“, schwärmt SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink. Obwohl: Die Stemmerter haben zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Gegner. „Ein ordentlicher Start“, so Klein-Reesink, den es auszubauen gilt. Sonntag fehlen Dennis Behn (gesperrt), Kai Hintelmann und Thomas Artmann (beide verletzt). Hinter Christian Radecke und Jens Hauptmeier stehen Fragezeichen. „Dann bekommen eben andere eine Chance“, macht Klein-Reesink aus der Not eine Tugend. Dabei denkt er unter anderem an Toni Glasing, Volkan Haziri oder Ricardo da Silva.