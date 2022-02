Dennis Behn in neuer Rolle

Burgsteinfurt

In der Bringschuld stehen die Fußballer des SV Burgsteinfurt, wenn sie am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Mesum II antreten. Das gilt auch für Dennis Behn, der in der Vorbereitung auf die rechte Bahn gestellt wurde. Kein Problem, für den 26-Jährigen, der in einer anderen Sportart auch mal talentiert unterwegs war.

Von Marc Brenzel