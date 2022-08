Der SV Burgsteinfurt kann keine Tore mehr schießen

Burgsteinfurt

Es scheint wie verhext zu sein – dem ansonsten für seine Offensivstärke bekannten SV Burgsteinfurt will im gegnerischen Strafraum nicht mehr viel gelingen. So war es in der Vorwoche gegen Emsdetten 05, und so war es auch im zweiten Saisonspiel bei SuS Neuenkirchen II. Wenigstens war auf die Defensive Verlass, was letztlich zu einem Teilerfolg reichte.

-mab-