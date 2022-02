Diesmal reicht dem SVB ein 1:1 nicht

Der SV Burgsteinfurt trifft am Sonntag auf SuS Neuenkirchen II. Im Hinspiel gab es ein 1:1 – was Trainer Klein-Reesink diesmal aus Ausbeute nicht reichen dürfte.

Im Hinspiel trennten sich der SV Burgsteinfurt (hier Janik Grabbe) und Neuenkirchen II 1:1. Diesmal will SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink mehr erreichen.

Seit dem Hinspiel Ende August 2021, ein 1:1-Unentschieden, mit dem SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink nicht unzufrieden war angesichts einer Vielzahl an Ausfällen, haben sich die Wege des SV Burgsteinfurt und SuS Neuenkirchen II merklich getrennt. Während sich die Stemmerter im oberen Drittel festgesetzt haben, ging es für Kevin Dumpe und sein Team in Richtung Tabellenkeller. Das 2:5 gegen Greven 09 am Vorsonntag hat die Lage noch ein wenig prekärer gemacht.

„Soll aber gar nicht so schlecht gewesen sein von Neuenkirchen. Sie haben wohl auch ein wenig Pech gehabt“, hat sich Klein-Reesink kundig gemacht. Mit Blick auf das 1:1 im Hinspiel sprach der SVB-Trainer ebenfalls von einem guten Auftritt der SuSler, meinte aber auch, dass die Personalsituation seines Teams damals schwierig gewesen sei: „Wir hatten einige Neue, die wir integrieren mussten. Jetzt sind wir ein Stück weiter.“ Soll heißen, eingespielter.

Fest steht, dass der Gegner vorne wie hinten seine Schwächen hat. Das Torverhältnis von 35:36 sagt alles. Beste Torschützen sind Nabil Charif und Timo Deiters mit jeweils vier Toren.

Darüber kann Alexander Hollermann nur müde lächeln. Er hat in 16 Spielen bereits 19mal getroffen. Übrigens, die Tasse Kaffee mit Frau Hollermann ist laut Klein-Reesink immer noch nicht aufgetischt. Was bedeutet, dass die endgültige Verpflichtung für die Saison 22/23 noch dauern wird. „Ich gehe aber davon aus, dass das klappt“, ist Reese optimistisch.

Lars Bode, Jan Koers, Toni Glasing und Ricardo da Silva fallen am Sonntag für die Begegnung aller Voraussicht nach aus.