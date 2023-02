Dobbes allerletztes Derby

Am Sonntag ist es wieder so weit: Dann kreuzen der Borghorster FC und der SV Burgsteinfurt mal wieder die Klingen. Für Raffael Dobbe ist es das letzte Derby, denn am Saisonende ist Schluss mit Fußball. Ein Sieg wäre daher fein – und den will auch Trainer Michael Straube unbedingt. Dabei sieht es personell nicht gerade rosig aus.

Sonntag wird es im Borghorster Sportzen­trum etwas heißer hergehen als an den übrigen Spieltagen. Mit dem SV Burgsteinfurt kommt der Lokalrivale beim BFC vorbei (Anstoß: 16 Uhr). Und die Duelle des Clubs von der linken Seite des Buchenberges gegen den von der rechten standen in der Vergangenheit immer für eines: für reichlich Feuer auf dem Platz.

Für Raffael Dobbe haben die bevorstehenden 90 Minuten einen besonderen Touch. Der Borghorster Innenverteidiger bestreitet nicht nur sein allerletztes Derby gegen Stemmerter, sondern auch eine seiner letzten Partien für den BFC überhaupt. „Ich habe hänge die Schuhe im Sommer an den Nagel“, hat der Ur-Wilmsberger („Beim SVW bin ich mit dem Fußball angefangen, als ich fünf Jahre alt war“) für sich entschieden.

Dabei sind seine 31 Lenze für einen Kicker kein Alter. Doch Dobbe setzt Prioritäten: „Ich bin vor kurzer Zeit Vater einer kleinen Tochter geworden. Die möchte ich aufwachsen sehen. Auch deswegen ist mir der Aufwand, vier Mal die Woche nach Borghorst zu fahren, zu groß geworden“, argumentiert der Blondschopf, der bei einer Krankenkasse in Münster als Teamleiter arbeitet. Das Kapitänsamt gab der Mann mit der Rückennummer 23 zu Beginn der Saison an Marvin Bingold ab. Weil der gesperrt ist, führt Raffael Dobbe die Hausherren nochmal auf das Feld.

Die Vergleiche mit den Stemmertern haben für den Defensivspezialisten meist ein erfreuliches Ende genommen. „Burgsteinfurt ist fast immer als Favorit in die Spiele gegangen und hatte mehr Anteile, aber wir haben mit viel Einsatz dagegengehalten. Besonders in Erinnerung sind mir die Spiele in der Saison 2018/19 geblieben: ein 2:0 beim SVB mit einem traumhaften Seitfallzieher von Daniel Groll und ein 3:2 im Rückspiel mit dem Siegtreffer ganz kurz vor Schluss“, schwelgt der Rechtsfuß in Erinnerungen.

Selbst mal ein Tor gegen den Lokalrivalen erzielt zu haben, das hat Raffael Dobbe nicht im Gedächtnis. Und auch für die bevorstehende Auseinandersetzung mit den Rot-Gelben verheißen die Vorzeichen keinen Treffer. „Mein Anspruch an mich selbst ist es eigentlich immer, ein Tor pro Saison zu machen, und das habe ich in diesem Spieljahr ja schon gegen Mesum hinbekommen“, verweist Dobbe auf seine persönliche Statistik. „Aber das ist auch nicht mein Primärziel. Meine Aufgabe ist es ja, Tore zu verhindern. Und davon haben wir in dieser Saison leider schon zu viele kassiert.“

Das ist auch der Ansatz, den BFC-Coach Michael Straube verfolgt: „Ja, darauf legen wir gesteigerten Wert: Nach dem 1:9-Debakel gegen Ibbenbüren war das jüngste 2:2 gegen eine so ambitionierte Mannschaft wie Greven schon ein Schritt in die richtige Richtung.“ Straubes Vorfreude auf das Duell mit dem SVB wird etwas getrübt, da der Kader am Spieltag wohl etwas ausgedünnt daher kommt. Zwei, drei Coronafälle, diverse „Normalerkrankte“, der gesperrte Bingold und der am Knie verletzte Mirko Pöhlker geben Straube geben Straube noch ein Rätsel auf. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Zielsetzung. „Egal, wer Sonntag dabei ist – wir wollen nicht mauern, sondern wollen auf Sieg spielen. Die Jungs haben alle voll Bock auf das Spiel“, betont Straube.

Der erste Vergleich in dieser Saison ging mit 3:1 an die Burgsteinfurter. Alexander Hollermann, Kai Hintelmann und Noah Afiemo hießen die Torschützen. Hollermann nimmt diesmal keine tragende Rolle ein, da er aufgrund eines Bänderisses weiter ausfällt. Dafür befindet sich Julius Fliß nach seiner Bänderverletzung wieder im Training. Er könnte ein Option sein, hält Trainer Christoph Klein-Reesink einen Einsatz des dynamischen Mittelfeldmannes nicht für ausgeschlossen.

„Wir wollen zeigen, warum wir Tabellendritter sind und die Borghorster nur Zehnter“, kündigt Klein-Reesink an. „Dafür müssen wir aber klar im Kopf bleiben und kämpferisch wirklich alles geben.“