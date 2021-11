Doppeltorschütze Alex Hollermann

Der SV Burgsteinfurt hat sich am Sonntag im Spiel gegen den SV Bösensell vorbildlich verhalten. Am Eingang zum Stadion wurde jeder Besucher von den Ehrenamtlern des SVB kontrolliert, sowohl beim Vorspiel der Reserve gegen SW Weiner als auch bei der Partie der ersten Mannschaft gegen Bösensell. Zur Belohnung sprang für beide Teams ein Dreier heraus, der den SVB sogar bis auf den zweiten Tabellenrang hochspülte.

Burgsteinfurt griff von Beginn an früh an, störte den Gegner schon am eigenen Strafraum und versuchte ihn, zu Fehlern zu zwingen. Alex Hollermann bekam dadurch die erste Torchance, vergab allerdings. Die Führung resultierte aus einem Standard. Nach einem weiten Einwurf von Kai Hintelmann angelte sich Dennis Behn die Kugel, spielte einen Gegner aus und legte den Ball flach in die Mitte, wo Alex Hollermann einschussbereit vollendete (24.).

Nach dem Wechsel machte der SVB mit dem frühen Pressing weiter. Bösensell war wenig gefährlich, sodass sich für die Stemmerter Chancen ergaben. Doch egal ob Hollermann mit einem Heber (61.) oder Dimiti Nguile nach einer Ecke (55.) oder Hintelmann nach Zuspiel von Hollermann (65.) – die Kugel wollte nicht ins Tor. Erst als der SVB dezimiert war, weil Greiwe wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah, fiel das erlösende 2:0. Ein Handelfmeter, den Hollermann sicher verwandelte, bescherte dem Toptorschützen der Liga seinen zweiten Treffer – und den Burgsteinfurtern mit 27 Punkten auch den zweiten Tabellenplatz hinter Concordia Albachten (29).

„Bösensell hat sich nie aufgegeben und bis zum Ende gekämpft, hatte insgesamt aber nicht viele Torchancen. Das 1:2 haben wir selbst verschuldet“, sagte Trainer Christoph Klein-Reesink, dem Till Leifkens Kopfballtreffer nach einem Eckball (90+5) gar nicht gefiel.

SV Burgsteinfurt: Moll – Kiwit, Greiwe, Hauptmeier – Haziri, Nguile – Petris, Hintelmann – da Silva (86. Kormann), Hollermann (90+1 Janis Greiwe), Behn (85. Glasing).

Tore: 1:0 Hollermann (24.), 2:0 Hollermann (81.), 1:2 Leifken (90+5).

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Greiwe (76.) und Hintelmann (86.)