Drei Podestplätze für Rolinck Racing beim Steinfurter Abendrennen

Burgsteinfurt

Zum 35. Mal richtete der RSV Friedenau Steinfurt am Samstag das beliebte Abendrennen aus. Bei der Traditionsveranstaltung in der Burgsteinfurter Innenstadt mischten die Fahrer des Teams Rolinck Racing Steinfurt Münster in jeder Leistungsklasse vorne mit. Am Ende sprangen drei Podestplätze heraus. Der Sieg im Elite-Rennen ging nach Köln.

Von Marc Brenzel