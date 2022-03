„Dudek war `nen Tacken schneller“

Der Beginn des neuen Jahrtausends war für die Fußballer des SV Burgsteinfurt nicht leicht zu ertragen – und das hat nichts mit 9/11 in New York zu tun. Nein, 2003 jährte sich die Geburtsstunde des SV Burgsteinfurt, der bekanntlich aus der DJK Rasensport von 1903 und Union von 1910 entstanden ist, zum hundertsten Mal. Und immer noch dümpelte der einstmals so erfolgreiche Verein in der Kreisliga herum. Der Aufstieg musste her. Doch der gelang erst ein Jahr nach dem Jubiläum. Nicht unwesentlich beteiligt war ein Spieler, der aus St. Arnold zu den Stemmertern gekommen war und mit 49 Toren in drei Spielzeiten tüchtig dabei mitgeholfen hat, dass der SVB in der Saison 2003/04 in die Bezirksliga aufgestiegen ist: Jens „Stappo“ Stapper.

