FC Galaxy mit Comeback-Sieg

In der B-Liga darf sich der FC Galaxy durchaus Hoffnungen machen, auf einem der Aufstiegsplätze zu landen. Danach sah es beim 3:1-Sieg in Altenhreine aber erstmal nicht aus. Die SpVgg Langenhorst/Welbergen enttäuschte nach einer guten Vorbereitung im Match beim Borghorster FC III.

Seit Sonntag wird auch in der B-Liga wieder um Punkte gespielt. Für die SpVgg Langenhorst/Welbergen begann das neue Jahr wenig verheißungsvoll.

Borghorster FC III – SpVgg Langenhorst/Welbergen 3:0 (1:0)

„Wir haben es nicht geschafft, unsere gute Form aus der Vorbereitung mit in die Meisterschaft zu nehmen. Es fehlte an der nötigen Einstellung, wir haben uns kaum Chancen herausgespielt“, kritisierte Trainer Kai Fischer. Die Hausherren bissiger und vor allem treffsicherer: Jonas Laumann (6.), Janis Thoms (54.) und Paul Tranbandt (90. + 3) trafen für die Borghorster.

SC Altenrheine III – Galaxy Steinfurt 1:3 (1:0)

Die Steinfurter fanden in der ersten Hälfte nicht wirklicht statt. „Der tiefe Boden, der kleine Platz, eine schlechte Leistung“, haderte Trainer Ugur Birdir. Mit frischen Spielern und einer besseren Einstellung gingen die „Galaktischen“ die zweiten 45 Minuten an. Kapitän Andreas Friesen glich das Altenrheiner 1:0 durch Timo Althoff (29.) in der 55. Minute aus. Diogo Maia Rego (72.) und Mohammed Mallaamine (90.) – beide waren eingewechselt worden – schossen die Gäste zum Sieg. Mit der allerletzten Aktion der Begegnung wehrte FCG-Tor­steher Tom Bröcker einen Foulelfmeter ab.

-mab-