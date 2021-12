FC Galaxy spielt erstmalig Europa League

Der FC Galaxy spielte zum ersten Mal auf internationaler Bühne in der VPG Europa League. Vor dem ersten Auftritt in der Europa League musste man jedoch gegen Verl ran und verlor mit 0:4. Gegen den englischen Vertreter ‚GL Pirates‘ setzte es dann eine bittere 2:4-Niederlage, trotz vieler Torchancen und dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Im Topspiel der NGL Premiership gegen den amtierenden Meister Meppen zeigte der FCG eine ansprechende Leistung und gewann durch einen Doppelpack von Torgarant Phillip Anzenberger aka ‚FCG_Cobain‘ mit 3:1. In der ProLeague One bleibt Galaxy durch einen 3:0-Sieg gegen ‚S5 Elite Bomber‘ auf Titelkurs. Wieder war es Anzenberger der mit einem Doppelpack das Spiel entschied.

In der Europa League sicherte sich das Team den ersten Punkt. Nichtsdestotrotz verlor man das dritte Gruppenspiel. Daher werden die Rückspiele in der Gruppenphase nun zu absoluten Endspielen. Aufgrund der schwachen Hinrunde müssen die Steinfurter dringend Punkte sammeln, um in Europa überwintern zu können. In der VPG wurde man im ersten Spiel gegen ‚Hajduk‘ vorgeführt und deklassiert. Immerhin konnte man aufgrund eines Hattricks von Cobain das zweite Spiel gewinnen. Ergebnisse: 0:4 gegen Hajduk Split; 2:2 gegen CAO eSports; 4:1 gegen Magnolia und 2:4 gegen GL Pirates.

Für die 2. Mannschaft des FC Galaxy stand das Derby gegen Preußen Münster an. In einer intensiven Partie setzten sich die Galaktischen durch und sicherten die prestigeträchtigen drei Punkte. Überragender Akteur war Torwart Felix Vogel aka ‚FCG_VeNoM.