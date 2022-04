FC Galaxy Steinfurt kann auch ohne Gegentore

Der FC Galaxy Steinfurt hat ein für sich „untypisches“ 0:0 produziert. Das gab es am Sonntag beim 1. FC Nordwalde II. Trainer Nelson Venancio zeigte sich zufrieden und lobte vor allem sein Innenverteidigerduo, das mehr oder weniger aus der Not heraus zusammengestellt wurde.

Wenn der FC Galaxy Steinfurt die B-Liga-Bühne betritt, dann ist in der Regel in beiden Strafräumen was los. Das war am Sonntag ausnahmsweise mal komplett anders, denn die Partie beim 1. FC Nordwalde II endete mit einem torlosen Unentschieden. „Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ohne Gegentor sind wir lange nicht geblieben“, gestand Trainer Nelson Venancio ein. Er musste aufgrund einiger Ausfälle umbauen. Als goldrichtig erwies sich die Idee, Eduard Schäfer und Miguel Machado in die Innenverteidigung zu stellen. Und auch der gelernte Flügelstürmer Arsid Haka machte auf der Sechs eine gute Figur. „Wir haben fast nichts zugelassen, haben vorne aber auch nicht viel zustande bekommen“, fasste Venancio zusammen.