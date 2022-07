Finale verpasst: Jetzt kann Lennart Lindstrot endlich abschalten

Der Burgsteinfurter Lennard Lindstrot (l., hier bei der U-20-DM in Ulm) startete in der Altersklasse U23 über 800 Meter.

Das Saisonfinale war für Lennard Lindstrot dann doch schneller erreicht als erhofft. Der Burgsteinfurter im Trikot der LG Olympia Dortmund hatte zum Ausstand für die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U23 gemeldet, trat im Wattenscheider Lohrheidestadion über 800 Meter an. Für Lindstrot war aber bereits nach dem Halbfinale Schicht.

„Insgesamt war es okay“, meinte der 18-Jährige nach seinem insgesamt fünften Start bei einer DM in diesem Jahr. „Die Zeit war ganz gut, aber der Rennverlauf eher mäßig. Am Ende habe ich das Finale nur knapp verpasst.“ In 1:55,83 Minute absolvierte Lindstrot die zwei Stadionrunden und belegte damit Rang fünf in seinem Halbfinale – dem deutlich langsameren der beiden. Robert Fülle buchte in diesem als Dritter (1:55,29) noch das Finalticket.

Lennart Lindstrot: Urlaub in der Heimat

Statt eines zweitägigen Aufenthalts im Bochumer Stadtteil packte Lindstrot also noch am Samstag seine Sachen und verabschiedete sich gen Heimat, also Burgsteinfurt. In den kommenden zwei Wochen wird der junge Mann, der genau wie Zwillingsbruder Henrik ein Internatszimmer in Dortmund bewohnt, daheim ausspannen. Kein Training, keine Wettkämpfe, keine Meisterschaften.

Gerade Letzteres hatte Lindstrot in 2022 ausreichend: Erst die Hallen-DM der U 20 in Sindelfingen, dann die Indoor-Titelkämpfe der Erwachsenen in Leipzig – draußen schließlich die Finals in Berlin, die U-20-DM in Ulm und nun die der U 23 in Wattenscheid.

Neben dem ehemaligen Athleten des TuS Germania Horstmar war mit Pia Schlattmann eine weitere Burgsteinfurterin im Lohrheidestadion an den Start gegangen. Die Athletin der LG Brillux Münster lief das Halbfinale über 800 Meter in 2:14,79 Minuten. Der fünfte Platz reichte nicht für den Endlauf, den nur die besten Zwei jedes Halbfinals und die zwei Zeitschnellsten erreichten.