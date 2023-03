Fußballkreis Steinfurt bekommt 13 neue Schiris

Der erste Schiedsrichter-Lehrgang des Fußballkreises Steinfurt in diesem Jahr ist beendet. Das erfreuliche Resultat: 13 neue Referees.

Drei Tage lang bildeten die Lehrwarte Maximilian Mendrina und Jan Lohmann die angehenden Unparteiischen aus. Die Ergebnisse der zwölf Anwärter und einer Anwärterin waren sehr erfreulich. Zudem bestand ein Anwärter aus dem Nachbarkreis Tecklenburg die Prüfung.

„Die Teilnehmenden haben einen Test mit 30 Fragen bekommen“, erläutert Lohmann die schriftliche Prüfung. „Ein Teil der Fragen wird im Multiple-Choice-Format gestellt. Der Rest sind offene Fragen, die quer durch das Regelwerk gehen.“ Im Anschluss erfolgte der Lauftest, der bei strahlendem Sonnenschein auf der Anlage von Fortuna Emsdetten absolviert wurde.

Um die graue Theorie zu färben, folgt für die neuen Schiedsrichter zeitnah ein weiterer Lehrgang, der sich der konkreten Praxis widmet. Es geht um die Basics, führt der Lohmann an: „Sei es das Stellen einer Mauer, das Studieren der Laufwege oder der Umgang mit der Pfeife – es gibt in der Praxis viele Elemente, die man als Schiri erst einmal üben muss.“

Am 6. März (Montag) geht es zum ersten Schulungsabend in Wettringen, im Verlauf des Monats folgt der erste Einsatz der frisch gebackenen Spielleiter. Zu ihren ersten Partien werden die Neuen von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet. „Grundsätzlich bauen wir jeden neuen Schiri in dem für ihn angemessenem Tempo auf, damit er oder sie gut Fuß fassen kann“, erklärt der Lehrwart das Vorgehen.

Die Neuen sind Leon Bröker (Vorwärts Wettringen), Gabriel und Simon Buchmann (beide Germania Hauenhorst), Jaime Coelho Gashi (GW Amisia Rheine), Jannik Deitert (SV Burgsteinfurt), Collin Hatwig (Westfalia Leer), Lilian Hohlin (1. FC Nordwalde), Leon Krüler (Fortuna Emsdetten), Marvin Rieke (SV Mesum), Nico Schmerling und René Thebelt (beide FSV Ochtrup) sowie Jonathan und Justus Volkery (beide TuS St. Arnold).