Galaxy nicht galaktisch unterwegs

Auf dem Papier war der FC Galaxy Steinfurt Favorit. Doch auch dem Feld sieht das Ganze dann immer noch ein wenig anders aus. Um ein Haar wären die „Galaktischen“ leer ausgegangen. Zwei Standardsituationen retteten in der Schlussphase einen Zähler.

Der FC Galaxy Steinfurt musste sich bei der Drittvertretung des Borghorster FC mit einem Punkt zufrieden geben. Dabei hatte die Truppe von Ugur Birdir sogar noch Glück: Bis zur 80. Minute lag sie mit 0:2 hinten. „Es war ein schlechtes Spiel von uns. Borghorst war besser, vor allem in den Zweikämpfen“, sagte Birdir. Dementsprechend gingen die Gastgeber auch völlig verdient in Führung. Titus Frieler war dabei für beide Treffer verantwortlich (53./76.). Doch die „Galaktischen“ gaben nicht auf und kamen durch einen Kopfball von Ladislav Velican zum Anschluss (80.). Ein Handelfmeter von Mohammed Mallaamine bescherte ihnen letztlich doch noch einen Zähler (89.). „Zufrieden sind wir nicht, aber wir müssen uns letztlich über den Punkt freuen“, so Birdir.