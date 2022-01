Galaxy-Torjäger Diogo Maia Rego wechselt – sofort

Der FC Galaxy Steinfurt plant ab sofort ohne Diogo Maia Rego. Der Stürmer, der in dieser Saison schon wieder 17 Tore für den B-Ligisten geschossen hat, schließt sich Turo Darfeld an. Beim Tabellenzweiten der A-Liga Ahaus/Coesfeld 2 stand der Deutsch-Portugiese am Sonntag im Test beim VfL Billerbeck (1:0) schon in der Startformation. „Wir haben Diogo bei seinem Wechsel keine Steine in den Weg gelegt und wünschen ihm in Darfeld alles Gute“, kommentiert Galaxy-Vorsitzender Ali Pish Been den Transfer des wuseligen Angreifers, der zuvor auch schon für den SV Wilmsberg und Preußen Borghorst spielte.

-mab-