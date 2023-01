Hiobsbotschaft: Turnier stand erneut vor dem Aus - „Hallenfußball stirbt langsam aus“

Ein Bild aus der Vergangenheit: hier duellierten sich 2019 der SC Münster 08 (l.) und der SV Wilmsberg beim Hallenturnier des SV Burgsteinfurt. Beide Mannschaften sind in diesem Jahr allerdings nicht mit von der Partie.SVB-Coach Christoph Klein-Reesink nimmt die schwindende Teilnehmerzahl am Hallenturnier durchaus wahr.

Nach drei Jahren Pause ist es nun wieder so weit. Dann findet am heutigen Samstag und morgigen Sonntag das 35. Hallen-Fußballturnier des SV Burgsteinfurt in der Steinfurter Kreissporthalle statt. Die Turniertage sind schon wie in der Vergangenheit so aufgeteilt, dass am ersten Tag die Kreisligisten ihren Auftritt haben und am zweite Turniertag alle höherklassig spielenden Mannschaften an den Start gehen. Doch beinahe hätte es auch 2023 keine Auflage des Budenzaubers gegeben, wie Jörg Hülsey, Vorsitzender des SVB, verrät.

Kurz vor Weihnachten hatte ihn nämlich eine eher wenig erfreuliche Hiobsbotschaft erreicht: „Wir hatten in der Halle einen Heizungsausfall. Zum Glück war die Behebung des Fehlers nicht allzu dramatisch.“ Nach Angaben von Hülsey war die Fernwärmeleitung beschädigt. Aufgrund des schlechten Wetters sei außerdem zunächst nicht eindeutig sicher gewesen, ob die Bauarbeiter die nötigen Reparaturen rechtzeitig erledigen würden.

Doch hingegen aller Befürchtungen ist alles noch einmal glattgegangen. Zwar wurde dem SVB als Alternative die Zweifachhalle an der Gartenstraße angeboten , doch die sei für das geplante Fußball-Fest einfach zu klein gewesen. Insgesamt plane der Veranstalter mit 150 bis 200 Zuschauern pro Tag exklusive der ohnehin schon anwesenden Teams.

Viele Gründe für kleines Teilnehmerfeld

Die Suche nach diesen gestaltete sich aber schwierig. Zumindest für den Sonntag. Erstmals sind aus der höherklassigen Riege so wenig Teams wie noch nie gemeldet – nur sechs. Auch Burgsteinfurt-Coach Christoph Klein-Reesink bemerkt die sinkende Anzahl: „Parallel zu unserem Turnier wird in Rheine der Stadtmeister im Fußball ausgespielt. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Aber es war auch schon so schwer, Mannschaften zu finden. Vor allem, weil die Rückrunde schon bald beginnt und viele sich darauf lieber draußen vorbereiten. Generell habe ich aber das Gefühl, dass der Hallenfußball so langsam ausstirbt.“

Nichtsdestotrotz freue er sich auf das kommende Ereignis und wünsche sich von seiner Mannschaft selbstverständlich auch den maximalen Erfolg: „Wir sind mit Beginn der Woche wieder ins Training eingestiegen und haben intensive Einheiten hinter uns. Aber natürlich wollen wir versuchen zu gewinnen.“ Der SV Meesum, Titelverteidiger aus dem Jahre 2020, ist hingegen nicht am Start. Dafür aber der SC Westfalia Kinderhaus. Die Münsteraner gewannen zuletzt 2019 das Hallenturnier beim SVB. Neben dem Westfalenligisten kicken der Borghorster FC, der ASC Schöppingen. TuS GK Tecklenburg, der SV Burgsteinfurt (alle Bezirksliga) und das SVB-Traditions-Team mit.

Christoph Klein-Reesink, Trainer des SV Burgsteinfurt. Foto: Thomas Strack

An Tag eins betreten die Kreisligaspieler das Parkett der Halle an der Liedekerker Straße. Um 14 Uhr bestreiten die A-Junioren und die Reserve des SVB das Eröffnungsspiel. Ebenfalls der Gruppe I zugehörig sind der FSV Ochtrup als Titelverteidiger und Westfalia Leer. Die Gruppe II setzt sich aus der Drittvertretung des Gastgebers, dem FC Galaxy Steinfurt, Germania Horstmar und dem Borghorster FC II zusammen.

Jedes der beiden Einzelturniere wird in zwei Gruppen nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Beim Turnier mit den unterklassigen Teams wird während der Gruppenphase einmal gegeneinander gekickt. Am Sonntag findet eine Hin- und Rückrunde statt. Ein Gruppenspiel geht über 15 Minuten – während der Finalrunde ist eine Dauer von 20 Minuten angesetzt. Beim Turnier mit den höherklassigen Mannschaften ist jede Begegnung mit 18 Minuten angesetzt, egal ob Gruppen- oder Finalspiel.