Hans-Dimitri Inenguini gelingt Siegtreffer für den SV Burgsteinfurt

Mit drei Punkten in den Sporttaschen kehrten am Donnerstag die Bezirksliga-Fußballer des SV Burgsteinfurt aus Recke zurück. Beim dort beheimateten TuS gewannen die Rot-Gelben nach Treffern von Volkan Haziri und Hans-Dimitri Inenguini mit 2:1 (1:1).

Zu Beginn hatte der SVB echte Probleme. Insofern bahnte sich das Recker 1:0 durch Marvin Strotmann auch an (28.). Trainer Christoph Klein-Reesink reagierte und stellte von einem 3-5-2 auf ein 4-2-3-1 um. Fortan lief es deutlich besser. Das 1:1 ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Volkan Haziri donnerte den Ball von der Strafraumkante in den Knick (36.). „Der ist ein Phänomen. Das war schon der fünfte oder sechste, den er so oder in ähnlicher Weise reinschweißt“, zeigte sich Klein-Reesink begeistert.

Der zweite Abschnitt ging an die Burgsteinfurter, die das Geschehen gut im Griff hatten. Nach einer Ecke von Haziri köpfte Alexander Hollermann das Spielgerät nur an die Latte, aber Hans-Dimitri Ineguini stand passend und drückte den Ball aus der Kurzdistanz über die Linie – 1:2 (59.). In der Folge hätte der SVB seinen Vorsprung ausbauen und somit für Ruhe sorgen können, doch auf das 3:1 wartete Klein-Reesink vergeblich.

„Das ist aber auch einer der wenigen Punkte, den es zu kritisieren gilt. Eine tolle kämpferische Leistung von uns. Die, die reingekommen sind, haben sofort funktioniert. Gerne hätte ich auch Stürmer Gerrit Brinkmann gebracht. Der hatte stark trainiert, doch ich musste aus taktischen Gründen defensiv denken“, lobte Klein-Reesink seine Einwechselspieler.

SV Burgsteinfurt: Moll – Haziri (68. Glasing), Hauptmeier (46. Anjanwu), Kiwitt – Hintelmann, Behn, Inenguini (70. Schmieder), da Silva (81. Bode), Petris – Hollermann, Kormann.

Tore: 1:0 Strotmann (28.), 1:1 Haziri (36.), 1:2 Inenguini (59.).