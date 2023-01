Jannik Anselmi kann es auch anders

Angefeuert von seinen Fans lieferte der Borghorster FC beim eigenen Hallenturnier so richtig ab. Dass der Bezirksligist ein Wörtchen um den Titel mitreden würde, deutete sich schon in den Spielen der Finalrunden-Gruppe A an. Da macht ein BFC-ler Sachen, für die er sonst nicht bekannt ist.

Gleich mit dem ersten Spiel des Abends ging es in der Gruppe A so richtig in die Vollen: Der gastgebende Borghorster FC und die am Vortag offensiv so starken Horstmarer trafen aufeinander – das versprach eigentlich, ein Leckerbissen zu werden.

Der A-Ligist erwischte einen furiosen Start und erzielte schon nach wenigen Ballkontakten das 1:0 durch Steffen Exner. Aber das kitzelte den BFC nur: Torwart Jannik Anselmi knallte die Kugel von der Mittellinie in den Winkel – 1:1. Danach trumpfte Grün und Schwarz mal so richtig auf: Raffael Dobbe und Marcel Thoms jeweils per Doppelpack sowie Gregorij Krumme besorgten den 6:1-Auftaktsieg.

Bezirksligist Westfalia Kinderhaus II setzte gegen Falke Saerbeck mit 3:2 durch, zog gegen die Borghorster aber den Kürzeren: Anselmi bewies mit seinem 1:0 erneut, dass er es auch mit den Füßen kann. In einer hektischen Schlussphase, in der beide Teams nur noch drei Feldspieler auf dem Platz hatten, markierte Jan Kroening unmittelbar vor Ultimo das entscheidende 2:1.

Nicht in Tritt kamen die Horstmarer Germanen, die auch ihre zweite Partie verloren (2:5 gegen Saerbeck). Nick Hauser und Marcel Exner bewiesen zwar Torinstinkt, doch das war zu wenig. Als der TGH angesichts eines 2:3-Rückstandes hinten offener wurde, fing er sich das 2:4 und 2:5.

Zum Abschluss der Gruppenphase trennte sich der BFC von den Falken aus Saerbeck mit 2:2. Dobbe (1:0) und Kroening (2:2) trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. „Wir haben das in den drei Gruppenspielen gut gelöst. In der anderen Gruppe mit den meiner Meinung besten Teams des Turniers, Mesum und Schüttorf, hätten wir es wahrscheinlich schwerer gehabt“, fasste Borghorsts Trainer Michael Straube seine ersten Eindrücke zusammen.

Kein versöhnliches Ende nahm der Finaltag für die Horstmarer, denn nach dem 2:5 gegen Westfalia Kinderhaus II strich der Tabellenzweite der A-Liga punktlos die Segel: „Das ist natürlich etwas schade, aber wichtiger ist mir gewesen, dass sich keiner meiner Jungs verletzt hat. Ich bin trotzdem stolz auf uns, weil wir die Endrunde erreicht haben“, kommentierte Spielertrainer Niklas Melzer.