Jede Menge Action beim Steinfurter Abendrennen

Am Samstag geht in der Burgsteinfurter Innenstadt wieder die Post ab. Der RSV Friedenau veranstaltet zum 35. Mal das populäre Abendrennen. Das lockt die stärksten Radsportler aus NRW nach Stemmert. Und das Beste: Auch die Jungs von Rolinck Racing Steinfurt Münster haben Siegchancen.

Das Steinfurter Abendrennen ist zurück: 2020 ausgefallen und 2021 als „Altstadtrennen“ deklariert und im Oktober ausgetragen, ist der bei Sportlern und Zuschauern extrem populäre Wettbewerb des RSV Friedenau wieder da, wo er hin gehört – an einem sonnigen Samstagabend im Juni.

„So muss das auch sein“, stellt Philipp Bartsch klar. „Die Restaurants und Kneipen in der Altstadt laden zum Verweilen ein, und wir bieten parallel dazu qualitativ hochwertigen Sport zum Zugucken. Die Jungs, die bei uns starten, sind das Beste, was es in und rund um Nordrhein-Westfalen gibt“, verweist der Leiter des Teams Rolinck Racing Steinfurt Münster auf viele ambitionierte Teilnehmer. Start und Ziel sind der Markt.

Ausgetragen wird die 35. Auflage des Steinfurter Abendrennens als Kriterium. Dabei handelt es sich um eine Wettbewerbsform, bei der die Platzierungen durch Vergabe von Punkten ermittelt werden. Alle zehn Runden gibt es eine Wertung, bei der die vier Ersten fünf, drei, zwei oder einen Punkt erhalten. Die letzte Wertung zählt sogar doppelt. Sieger ist der mit den meisten Zählern. „Das bedeutet richtig viele Sprints. Und das macht die Sache für die Leute am Rand deutlich interessanter als die klassischen Fernfahrten wie zum Beispiel bei der Tour de France. Zumal unser Kurs eine echte Hochgeschwindigkeitsstrecke ist“, verspricht Bartsch jede Menge Action.

Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit den Schülern, bevor um 17.45 Uhr die Senioren in die Pedale treten. Dabei wird Tobias Müller von Rolinck Racing hoch gehandelt. „Der ist in einer Top-Verfassung. Ich habe ihn oben auf meinem Zettel stehen“, wagt Bartsch einen Tipp.

Für die Amateure wird es ab 18.45 Uhr ernst. 58 Runden auf dem 1,05 Kilometer langen Rundkurs sind zu bewältigen. Rolinck Racing sowie der RSV Friedenau sind mit zwölf Fahrern vertreten. Der Borghorster Jannick Gnoth geht aussichtsreich ins Rennen, und Janek Heming besitzt ebenfalls Siegchancen. In Troisdorf holte sich der Stadtlohner in seiner Wettkampfklasse unlängst den Landesmeistertitel im Kriterium. Wie fit der 24-Jährige nach einem Trainingssturz ist, wird sich zeigen.

Um 20.15 Uhr erfolgt der Start in der Königsklasse (CT und Elite-Amateur). 60 Konkurrenten bilden ein kompaktes Feld, das für Spannung sorgen soll. Angeführt wird es unter anderem von Vladi Riha. Der Bremer, der mit 48 Jahren immer noch auf Elite-Niveau unterwegs ist, gewann das Rennen 2019. Im Vorjahr ging der Titel an Alexander Weifenbach (Team Colonia Kids), der mit 29 Punkten deutlich vor dem Niederländer Jelle Johannink (14) und Sven Thurau (13) siegte. Weifenbach und sein Team sind auch in diesem Jahr in Stemmert vertreten. „Eine richtig starke Mannschaft, die mit acht Leuten auf annähernd gleichem Leistungslevel zu uns kommt“, hebt Philipp Bartsch die Rheinländer mit in den Favoritenkreis.

Zu fahren sind 67 Runden, was eine Gesamtstrecke von 70,4 Kilometern ausmacht. Drei Akteure halten dabei die Steinfurter Fahne hoch: Aaron Grosser, Lukas Kersting und Philipp Mundinger. Der 21-jährige Ex-Profi Grosser besitzt gute Chancen. „Ich traue ihm auf jeden Fall einen Podestplatz zu“, vermutet Bartsch seinen Schützling weit vorne. Der Teamleiter muss es wissen, schließlich stehen in seiner sportlichen Vita beim Abendrennen unter anderem ein Sieg bei den Amateuren und zwei vierte Plätze bei den Profis.

Die Innenstadt ist am Samstag aufgrund des Abendrennens in dem Bereich Wasserstraße, Markt, Burgstraße, und Europaring von 15 bis 22 Uhr für die Autoverkehr gesperrt.