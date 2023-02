Joshua Olden: „Das waren Emotionen pur“

Das entscheidende Tor in der Schlussminute, zwei darauf folgende Rote Karten und Torschützen, die demnächst die Seite wechseln – das Derby zwischen dem Borghorster FC und dem SV Burgsteinfurt sorgte am Sonntag für jede Menge heiße Themen. Jetzt kommen die Hauptdarsteller zu Wort.

Borghorster Jubel. Mittendrin Alex Dubs, der in der 16. Minute das 2:0 erzielte.

Viele Geschichten schrieb am Sonntag das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Borghorster FC und dem SV Burgsteinfurt. Tragende Rollen nahmen dabei die beiden BFC-Kicker Alex Dubs und Joshua Olden ein, die sich beim 3:2-Sieg in die Torschützenliste eintrugen. Pikant: Beide wechseln im Sommer die Seiten und laufen dann für die Burgsteinfurter auf.