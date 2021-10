Keine Rote, höchstens mal Gelb

Marius Wies (l.) als Co-Trainer in der Saison 2019/20 neben Christof Brüggemann. Mittlerweile trifft man Wies nur noch auf dem Feld an, den Platz auf der Bank nehmen beim BFC nun Gerke und Straube ein.

Marius Wies hat in seinem Fußballerleben schon viele Trikots am Leib gehabt. Nicht nur, weil er vom Minikicker bis zum Senior um einige Zentimeter gewachsen ist, sondern weil er – zum Teil auch sponsorenbedingt – selbst in seinen wenigen Clubs, zwei, um genau zu sein, immer wieder ein neues Jersey überstreifen musste. Mit 17 Jahren sogar bereits das der ersten Mannschaft bei Preußen Borghorst.