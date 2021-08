Kohlenpott anders als Münsterland

Jan Lohmann ist 30 Jahre alt und pfeift für den Borghorster FC in der Westfalen- und Landesliga, dort, wo die Spiele mit Assistenten an der Linie geleitet werden und die Schiedsrichter zur besseren Kommunikation mittlerweile auch Headsets tragen. Lohmann pfeift in keinem festen Gespann, sondern hat in den meisten Fällen Assistenten aus unterschiedlichen Vereinen an seinen Seitenlinien.

Er weiß vor jedem Sonntag, für welche Begegnung er angesetzt ist und mit welchen Kollegen er die Partie leiten muss. Die Frage, ob das Wissen um die Paarung, also wer gegen wen antreten muss, seine Spielvorbereitung beeinflusst, kann er mit einem klaren „Ja“ beantworten. „Auf welchem Untergrund gespielt wird, ist im Vorfeld schon interessant. Bei Kunstrasenplätzen achte ich mehr auf die Oberkörper der Spieler. Bei Naturrasen, vor allem wenn er nass ist oder uneben, wird mehr gegrätscht. Bei Distanzschüssen müssen meine Assistenten verstärkt auf Abseitsstellungen achten, zum Beispiel wenn der Torwart den Ball abprallen lässt, ob der nachrückende Spieler vorher im Abseits stand“, erklärt Lohmann. Zudem sei die Form der Anlage – mit Rundbahn oder ohne – nicht gänzlich unwichtig. Stehen die Zuschauer direkt am Spielfeldrand wie in Altenrheine, oder haben sie Abstand wie in Burgsteinfurt?

„Bei den einzelnen Paar­ungen schaue ich nur darauf, wie die Tabellenkonstellation aussieht oder ob das Spiel ein Derby ist. Das vorherige Spiel ist für mich unwichtig, oder auch wie viele Karten eine Mannschaft schon bekommen hat“, geht Lohmann unvoreingenommen an die Sache heran. Bei Teams, die ihm bekannt sind, wo der eine oder andere Name eines Spielers ihm was sagt, Spieler, die bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, beeinflussen sein Verhalten auf dem Platz dagegen schon. „Im Kohlenpott wird eine andere Sprache gesprochen als im Münsterland. Darauf stelle ich mich ein“, sagt er. Mit dem vermeintlichen „Professor“ im Team, der viel redet und reden will, spricht er anders als mit jemanden, der „sich im Tunnel“ befindet.

Spieler, denen ein bestimmter Ruf vorauseilt wie der Schwalbenkönig, kennt er in seinen Ligen nicht. „Ich glaube, dass ist bestimmt vier oder fünf Jahre her, dass ich mal eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe gegeben habe“, muss Lohmann lange nachdenken. „Schlüsselspieler“ indes, solche, die auch gerne mal hinter dem Rücken des Schiedsrichters agieren, die gäbe es schon. „Auf die mache ich meine Assistenten vor dem Spiel aufmerksam, ebenso wie auf bestimmte Trainer“, hat Lohmann auch die Übungsleiter im Blick. Vor allem solche, von denen bekannt ist, dass sie oft und gerne an der Seitenlinie reklamieren und lamentieren. Und natürlich auch solche, die, wie beispielsweise Matthias Kappelhoff-Rickert früher, bei Standards gerne rücklings im Klammergriff ihre Gegenspieler bearbeiten und sich dann in denselben hineinfallen lassen und dann für sich ein Foulspiel fordern.

Pokalspiele der ersten Runde – egal ob Kreis- oder Verbandspokal – sind für Jan Lohmann als Schiedsrichter immer eine besondere Herausforderung, wenn Klein gegen Groß spielt: „Eigentlich ein klarer Fall. Aber wenn der Favorit mit einer B-Elf spielt und der Kleine plötzlich führt, dann läuft es anders als vorhergesehen. Dann entwickelt der Favorit plötzlich Ehrgeiz und will sich nicht vorführen lassen, und der Kleine will nicht seine Führung womöglich verteidigen.“