Kruse, Ciosek und Weitkamp wechseln zum TB Burgsteinfurt

Dawid Ciosek steht in der kommenden Saison für den TB Burgsteinfurt an den Tischen.

Nach dem Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga stellt sich die erste Mannschaft des TB Burgsteinfurt personell neu auf. Von Borussia Münster kommen Max Kruse, Dawid Ciosek und Franz Weitkamp. „Alles super Typen, die auch sportlich top zu uns passen“, freut sich Sascha Beuing über die Neuzugänge.

An einer Verpflichtung von Dawid Ciosek waren die Stemmerter schon länger interessiert. Der Pole wohnt in Metelen und spielte dort lange für den TTV. „Er wollte seine Jungs bei Borussia aber nicht hängen lassen. Deshalb hat der Wechsel erst jetzt geklappt“, so Beuing. Kruse und Weitkamp zogen letztlich nach – auch, weil ihnen die sportliche Perspektive in Münster nicht gesichert erschien. „Die Drei sind echte Glücksfälle für uns“, betont Beuing, der die Personalie allerdings auch mit einem weinenden Auge betrachtet. Für Borussia Münster täte es ihm leid, denn die Mannschaft zieht sich zur kommenden Saison aus der NRW- in die Landesliga zurück.

Verlassen wird den Turnerbund Alexander Michelis, der beim ambitionierten Landesligisten Westfalia Kinderhaus eine neue Herausforderung sucht. Dennis Schneuing ist auch kein Thema mehr, der langjährige Leistungsträger beendet seine Karriere.

Mit Yorrick Michaelis als Nummer eins gehen die Burgsteinfurter in die Saison. Allerdings nur bis Anfang Oktober, denn dann zieht es den BWL-Studenten für ein Auslandssemester ins australische Brisbane. Kruse, Ciosek, Tim Beuing, Christoph Heckmann und Franz Weitkamp besetzen die folgenden Positionen. Jörg Bäumer und Sascha Beuing bilden die „Nachhut“.

„Mit der Truppe können wir in der NRW-Liga eine gute Rolle einnehmen“, blickt Sascha Beuing der Saison 2022/23 optimistisch entgegen. Die Reserve des TB, die sich als verlustpunktfreier als Herbstmeister der Landesliga den Aufstieg erspielt hatte, verzichtet im Übrigen auf ihr Startrecht in der Verbandsliga.